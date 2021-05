​Lady Gaga opowie o swoich problemach psychicznych w serialu księcia Harry'ego

Już 21 maja książę Harry i Oprah Winfrey zaprezentują na platformie Apple TV swój telewizyjny serial dokumentalny o problemach ze zdrowiem psychicznym. Oprócz daty premiery producenci ujawnili także, że wśród osób, które podzielą się swoimi doświadczeniami w serialu "The me you can’t see" będą Lady Gaga i Glenn Close.

"Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, istnieje potrzeba zastąpienia wstydu związanego ze zdrowiem psychicznym mądrością, współczuciem i uczciwością. Nasz serial ma na celu wywołanie tej globalnej dyskusji " - powiedziała Oprah Winfrey o dokumencie "The me you can’t see", który wyprodukowała wraz z księciem Harrym. Wnuk królowej Elżbiety II dodał z kolei, że ich film ma na celu oswojenie kwestii chorób psychicznych, bo - jak podkreślił - większość z nas "nosi jakąś formę nierozwiązanej traumy, straty lub żalu". Wśród zaproszonych gości, obok Lady Gagi i Glenn Close, głos w sprawie zabiorą również koszykarz DeMar DeRozan i Langston Galloway.

Aktorka Glenn Close podkreśla konieczność podejmowania tego tematu na forum publicznym, od kiedy dowiedziała się o chorobie swojej siostry Jessie i jej syna. "Większość rodzin boryka się z jakimiś problemami ze zdrowiem psychicznym" - powiedział Close w rozmowie z CNN. "Kiedy moja siostra Jess przyszła do mnie i powiedziała, że potrzebuje pomocy, bo nie mogę przestać myśleć o samobójstwie, to było to jak grom z jasnego nieba" - dodała. U siostry aktorki zdiagnozowano chorobę afektywną dwubiegunową, u jej siostrzeńca, Calena Picka, odkryto zaburzenie schizoafektywne.

Glen Close zaznaczyła przy tym, że w jej domu nie mówiło się o tym problemie. Kiedy zaczęła dowiadywać się więcej o bolesnej stygmatyzacji i dyskryminacji, które często towarzyszą chorobie psychicznej, postawiła sobie za cel zlikwidowanie tego piętna. Jej zdaniem jest to ważne szczególnie teraz, w dobie pandemii, która znacznie nadwyrężyła kondycję psychiczną ludzi na całym świecie. "Kiedy byłam mała, pamiętam, że słowo rak było niczym stygmat. Dziś już tak nie jest. Choroby psychiczne potrzebują tej samej normalizacji. Musimy rozmawiać o naszym zdrowiu psychicznym z taką samą łatwością, jak o naszym zdrowiu fizycznym" - podkreśliła Close.

O swoich problemach opowie w filmie "The me you can’t see" również Lady Gaga, która już w zeszłym roku wyznała, że przez lata zmagała się z problemami psychicznymi. "Gwałt i trauma z nim związana doprowadziły mnie do tego, że zachorowałam na zespół stresu pourazowego. Nie miałam nikogo, kto by mi pomagał, nie miałam terapeuty, nie miałam psychiatry. Nagle stałam się gwiazdą i podróżowałam po świecie, przechodząc od pokoju hotelowego do garażu, przez limuzynę, wprost na scenę. Nigdy nie przepracowałam tego doświadczenia, a sygnałem alarmowym stał się przeszywający ból w całym ciele" - wspomniała w rozmowie z Winfrey, podkreślając, że dziś mamy do czynienia z kryzysem zdrowia psychicznego.

Jak dowiadujemy się z komunikatu Apple, w serialu poza rozmowami ze znanymi osobistościami, znajdą się również informacje na temat odkryć naukowych w dziedzinie zdrowia psychicznego, historie zwykłych ludzi, którzy się z nimi zmagają, a także porady dotyczące tego, jak zadbać o swój dobrostan psychiczny. Nad merytorycznym aspektem serialu czuwało 14 ekspertów. Serial zadebiutuje na Apple TV + 21 maja.