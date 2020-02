Magdalena Narożna pokazała śmiałą fotkę

Magdalena Narożna jest członkinią zespołu Piękni i Młodzi – jednej z najpopularniejszych grup wykonujących muzykę disco-polo.

Magdalena Narożna z Pięknych i Młodych pokazała zdjęcie w bieliźnie

Zespół założyła wraz z (byłym już) mężem Dawidem oraz Danielem Wilczewskim. W 2013 roku Piękni i Młodzi zakwalifikowali się do finału programu "Must be the Music" i zdobyli ogólnopolski rozgłos.

Utwory "Niewiara", "Kocham się w tobie" czy "Ona jest taka cudowna" zostały odtworzone w serwisie TouTube miliony razy i do dziś są chętnie słuchanymi hitami.

Choć małżonkowie zapewniali fanów, że ich rozwód nie wpłynie na przyszłość zespołu, w styczniu 2020 roku Narożnego zastąpił Daniel Biczak. Wcześniej doszło podobno do bójki między nowym partnerem pani Magdaleny i... partnerką Narożnego. Jednak trudno powiedzieć, jak konfrontacja przebiegła naprawdę.

Dziś Narożna podkreśla, że u boku nowego chłopaka znalazła prawdziwe szczęście. Wokalistka pracuje też nad przemianą zewnętrzną i dzielnie ćwiczy.

Ostatnio pochwaliła się na swoim instagrmowym profilu zdjęciem w samej bieliźnie! Niestety, nie wszystkim fanom śmiała fotka przypadła do gustu.

"I po co takie foty w bieliźnie trochę intymności zostaw dla siebie ani to ładne ani zmysłowe" czy "Chyba kobieto jesteś zdesperowana, że takie zdjęcia wstawiasz" - mogliśmy przeczytać w komentarzach.

Oczywiście, pojawiło się także sporo komplementów.



A wy co myślicie o zdjęciu Narożnej?