Wypij, kiedy żar leje się z nieba. Ochronisz narządy przed wycieńczeniem

Lato przynosi falę upałów, które mogą bardzo wymęczyć organizm. Jeśli nie zadbamy o siebie, to grożą nam silne odwodnienie, a także upał cieplny, co w ekstremalnych warunkach może doprowadzić do hospitalizacji. Jeśli upał daje się we znaki, jednym ze sposobów, aby się przed nimi uchronić, jest picie napojów izotonicznych. Co więcej, możemy przygotować go w domu z kilku składników.