Jakiś czas temu Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, podzielił się ze światem swoim nowym utworem "Wyglądasz idealnie". Piosenka szybko stała się disco polowym hitem, a dziś usłyszeć można ją również na liście radiowych przebojów.

Tymczasem kolejne osoby zwracają uwagę na jej tekst. Maja Bohosiewicz postanowiła nie ukrywać swojego zniesmaczenia przekazem, który zawarto w utworze. Przemyśleniami podzieliła się w sieci.

"Piosenka, która jawnie poniża kobiety. RZYGAM"

Piosenkę "Wyglądasz idealnie" w serwisie YouTube odtworzono już ponad 48 mln razy. W tekście słyszymy między innymi: "Rozkładam nogi twoje i biorę to, co moje. Kolejną nockę, skarbie, spędzamy już we dwoje. Chciałaś mieć łobuza, jak twoje koleżanki. Podejdę teraz bliżej, ja zerwę z ciebie majtki. Będziesz więcej chciała, zobaczysz, jak to działa. Przy mnie tej nocy będziesz ostro balowała".

Maja Bohosiewicz nie kryła długo swojego oburzenia. W mediach społecznościowych odniosła się do tekstu, podkreślając, że podobny przekaz może zaszkodzić młodemu pokoleniu.

Nie wiem czy to brama lwa, a może po prostu weszłam w wiek w którym na wszystko narzekam i powtarzam sławetne : ah ta dzisiejsza młodzież. Nosz kurde bele, jak tak można?! Piosenka która jawnie poniża kobiety, traktuje je przedmiotowo i zwyczajnie jest wulgarna pisze celebrytka.

Maja Bohosiewicz ostro o piosence Skolima. "Mózgi jak gąbki"

"Leci sobie w tych eskach, chłopcy słuchają, dziewczynki słuchają. Mózgi jak gąbki - wniosek?! Dziewczyna do ruc**nia, ważny jest tylko wygląd i żeby przypadkiem się nie zakochała - bo on chce jej koleżanki. RZYGAM" - dodała we wpisie.

Pod postem Mai Bohosiewicz szybko zaroiło się od komentarzy, w których wielu internautów przyznało gwieździe rację.

To jest masakra i tak samo się zniesmaczyłam- SERIO!!! I to jeszcze w radiu leci! DNO TOTALNE!

To jest wręcz żenujące i nie powinno być puszczane publicznie.

W zagranicznych utworach nie lepiej. Kobieta jako przedmiot lub jej biust lub pupa jako tło dla rapera czytamy w komentarzach.

Wśród nich znaleźli się również tacy, którzy bronili utworu.

A może podejść do tego bardziej z dystansem? Przecież to tylko piosenka z rodziny disco polo... Nigdy tam nie ma sensownego tekstu. Może nie warto brać tych słów do siebie pisali.

