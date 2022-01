To jest moje marzenie, żeby włożyć taką piękną, białą suknię i powiedzieć to przysłowiowe "tak". Natomiast kiedy to będzie? Ja nie czuję presji. Konrad mam nadzieję, że też nie czuje. Nie planujemy tego jeszcze. Czas pokaże. Póki co skupiamy się na dzieciach.

Maja Hyży