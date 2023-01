Majka Jeżowska to polska piosenkarka, kompozytorka i wokalistka. Popularność przyniosły jej zwłaszcza utwory skierowane do dzieci. Piosenki "Wszystkie dzieci nasze są", "A ja wolę moją mamę", "Od rana mam dobry humor" zna chyba każdy. To melodie, które od lat bawią najmłodszą publiczność.

Wokalistka wciąż się rozwija. Dzięki aktywności w mediach społecznościowych ma stały kontakt z fanami. Na Instagramie informuje miłośników swojej muzyki o nowych projektach artystycznych, w których bierze udział. Publikuje zapowiedzi wywiadów, a także pokazuje, jak spędza wolny czas. Na opublikowanych kadrach zawsze wygląda fenomenalnie.

Majka Jeżowska wygląda fenomenalnie. Wszystko dzięki tej diecie

Jeżowska w tym roku skończyła 62 lata. Może pochwalić się smukłą i wysportowaną sylwetką. Niejedna nastolatka mogłaby pozazdrościć jej figury. Jak piosenkarka dba o linię? Kilka lat temu w rozmowie z agencją informacyjną Newseria, przyznała, że jest wierna pewnej diecie. Zaczęła stosować ją ze względów zdrowotnych, jednak fenomenalne efekty sprawiły, że zdecydowała wprowadzić ją do swojego życia na stałe. Co to za jadłospis? To dieta roślinna.

Majka Jeżowska dziesięć lat temu zrezygnowała z jedzenia mięsa. Szybko dostrzegła, że dieta roślinna korzystnie wpływa na jej wygląd i samopoczucie. - Zmieniają się nam rysy twarzy, naprawdę, proszę mi wierzyć. Znika opuchnięcie, taka pewna ociężałość, którą mamy, jedząc te rzeczy, które się długo, długo, długo odkładają - zaznaczyła wokalistka w rozmowie z Newserią.

Jakbyście weszli do mnie do mieszkania i zobaczyli co mam w lodówce, to naprawdę nie ma tam wielu produktów. Jem surowe jarzyny, bo nie chce mi się ich gotować. Wolę wziąć dwie marchewki i sobie schrupać, by zabić pierwszy głód.

Majka Jeżowska nie zapomina także o aktywności fizycznej. Dba o kondycję i się wysypia. Zdrowe przyzwyczajenia sprawiają, że mimo upływy czasu wygląda promiennie i młodo.

