W minioną sobotę, czyli 8 stycznia, w Busku-Zdroju doszło do dramatycznych scen. Matka Joanny Opozdy chciała dostać się do mieszkania, w którym przebywał ojciec aktorki. Kobieta wybrała się tam razem z bliskimi. Towarzyszył jej również Antek Królikowski.



Dariusz Opozda całą sytuację nagrywał, a krótkie filmy publikował na Facebooku. Antek Królikowski również postanowił udostępnić nagranie. Aktor zarejestrował, jak mężczyzna miał strzelić z broni palnej w stronę drzwi, za którymi stali jego bliscy. "Brałem udział w zdarzeniu, w którym padł strzał z pistoletu. Ten strzał przebił ścianę i przeleciał nad głową mojej szwagierki. Strzelał mój teść Dariusz O. - powiedział aktor.



Zdarzenie, które miało miejsce w Busku-Zdroju, postanowiła skomentować Małgorzata Ostrowska-Królikowska — teściowa Joanny Opozdy. W rozmowie z "Faktem" krótko odniosła się do sprawy. "To się nie mieści w moim pejzażu wewnętrznym"- wyznała mama Antka Królikowskiego.



Joanna Opozda i Antek Królikowski spodziewają się pierwszego dziecka. Już niedługo para powita na świecie syna Vincenta. Aktorka jest obecnie w zaawansowanej ciąży i zapytana przez "Super Express" o całe zajście stwierdziła, że jest w bardzo złym stanie.



