Santorini to bez wątpienia jeden z turystycznych hitów Europy. W 2023 roku serwis CV Villas przygotował zestawienie najpopularniejszych na świecie miejsc turystycznych w Europie. Pracownicy portalu specjalizującym się w krótkoterminowym wynajmie wakacyjnych willi przeanalizowali wyniki wyszukiwani w Google internautów z ponad 180 państw.

Santorini: turystyczny hit Europy. Co zwiedzić?

Santorini jest położona między wyspami Kos a Kretą i uchodzi za jedną z najbardziej malowniczych wysp w Grecji . Trudno pomylić ją z innym miejscem - jej znakiem rozpoznawczym są białe domki z niebieskimi dachami, układające się piętrowo. Malowniczy krajobraz zachwyca przede wszystkim o zachodzie słońca. To właśnie wtedy wyspa ukazuje swe piękno w pełnej krasie. Turyści cenią to miejsce m.in. ze względu na możliwość relaksu na plażach i spacery po urokliwych uliczkach.

Co zwiedzić na wyspie Santorini? Warto wybrać się do świątyń i kapliczek rozsianych po różnych zakątkach wyspy. W planie wycieczki warto też uwzględnić m.in. Muzeum Prehistorycznej Thery czy Muzeum Megaro Gyzi. Odwiedzający poszukujący dobrej zabawy również nie będą rozczarowani - na miejscu czekają na nich liczne kluby czy knajpy serwujące przysmaki lokalnej, śródziemnomorskiej kuchni.

Panujący na wyspie klimat sprzyja wypoczynkowi. Lato jest słoneczne i ciepłe, ale nie upalne. Zima jest deszczowa i łagodna. Średnia temperatura waha się od 12 st. C w styczniu i lutym do 26 st. C w miesiącach wakacyjnych - lipcu i sierpniu. Od maja na Cykladach wieje północny wiatr nazywany meltemi, który sprawia, że powietrze wydaje się chłodniejsze niż wskazują termometry.