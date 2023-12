Małgorzata Rozenek-Majdan od lat wspiera inicjatywy związane z upowszechnianiem in vitro. Gwiazda sama jest szczęśliwą mamą dla trójki swoich synów poczętych dzięki tej metodzie, więc doskonale zdaje sobie sprawę z trudności, jakie stoją przed parami borykającymi się z niepłodnością.

Jest ponadto inicjatorką obywatelskiego projektu "Tak dla in vitro". Jak przyznaje sama Małgorzata Rozenek, pomysły związane ze wspieraniem finansowania i inicjatyw in vitro cieszą się w Polsce olbrzymim poparciem społeczeństwa, dlatego tak ważne jest, by szukać środków i zabezpieczać finansowo pary, które chcą podejmować próby w tych procedurach.

Niestety, wiąże się to z bardzo wysokimi kosztami zarówno finansowymi, jak i psychicznymi, dlatego wsparcie systemowe jest w tym wypadku niezbędne.

Zdjęcie Małgorzata Rozenek-Majdan w czerwonym total look'u na ulicach Warszawy / Artur Zawadzki/REPORTER; Artur Zawadzki/REPORTER / Reporter

Małgorzata Rozenek-Majdan w wyjątkowym total look'u

Choć celebrytka znana jest głównie jako osobowość telewizyjna, nie ulega wątpliwości, że coraz śmielej spogląda również w stronę sceny politycznej. Niektórzy wieszczą jej nawet rychłe sukcesy na polu w przyszłości. Póki co pani Małgorzata skupia się przede wszystkim na oddolnej działalności i wykorzystuje swoją popularność to propagowania własnych pomysłów wśród społeczeństwa.

Jednym z elementów takiej promocji jest aktywne działanie w mediach. I tak żona Radosława Majdana pojawiła się znów w jednej z popularnych śniadaniówek, by krzewić wiedzę o in vitro. Przy okazji wizyty gwiazda zaprezentowała się w bardzo ciekawej stylizacji, wpisujący się w przedświąteczny, grudniowy klimat. Co założyła?

Rozenek postawiła na czerwień. Tak zaprezentowała się pod studiem telewizyjnym

Fotoreporterzy uwiecznili Małgorzatę Rozenek-Majdan pędzącą ulicami Warszawy. Tuż po wyjściu ze studia Dzień Dobry TVN, gwiazdę można było podziwiać w wyjątkowej, świątecznej stylizacji. Na wizytę w programie Rozenek wybrała tym razem czerwony total look.

W zestawie znalazła się między czerwona koszula z ozdobnym elementem w okolicach dekoltu, czerwoną marynarkę oversize. Do kompletu dobrała eleganckie spodnie w kantkę typu dzwony. Całą stylizacje gwiazda zwieńczyła klasycznymi czerwonymi szpilkami, które podkreśliły elegancki charakter stylizacji oraz zgrabną torebką na szerokim pasku

Naszą uwagę zwrócił również idealnie skrojony, klasyczny płaszcz z klapami przy kieszeniach i nieco luźniejszym kroju, w którym pani Małgorzata prezentowała się wyjątkowo szykownie, a który idealnie dopełnił total look. Co myślicie o stylizacji Małgorzaty Rozenek-Majdan? Naszym zdaniem to doskonała inspiracja na elegancki zestaw na świąteczne odwiedziny i wizyty w gronie bliskich osób.

Zdjęcie Małgorzata Rozenek-Majdan zadała szyku pod studiem Dzień Dobry TVN / Reporter

