Małgorzata Rozenek-Majdan chwali się talią osy!

Małgorzata Rozenek-Majdan w czerwcu 2020 roku urodziła swoje trzecie dziecko, syna Henryka. To było dla niej spełnieniem marzeń, dlatego natychmiastowym powrotem do formy w ogóle nie zaprzątała sobie głowy. Zrobiła to z rozwagą i w swoim tempie, dzięki czemu obecnie może prezentować niesamowite efekty!

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan długo starali się o wspólną pociechę. Co prawda z poprzedniego małżeństwa gwiazda ma dwóch synów - Stasia i Tadeusza, ale bardzo pragnęła powiększyć rodzinę z Radosławem.

Po wielu miesiącach prób, dzięki metodzie In vitro w końcu mogli ogłosić radosną nowinę i czekać na szczęśliwe rozwiązanie.



Tak też się stało i 10 czerwca 2020 roku na świecie pojawił się Heniu. Szczęśliwa mama poświęciła się zupełnie opiece nad maleństwem, które z miejsca stało się oczkiem w głowie całej rodziny.



Nie ukrywała przy okazji, że inne sprawy, w tym również i wygląd zeszły dla niej na dalszy plan. Zachwyciła fanów pokazywaniem się na zdjęciach i nagraniach bez makijażu, bez sztucznych rzęs i nie ukrywała zbędnych kilogramów.



Pokazywała, jak naprawdę wygląda ciało kobiety po ciąży. Jednak przyszedł czas, kiedy mogła i chciała wrócić do ćwiczeń fizycznych.



Małgorzata Rozenek powoli wracała do sylwetki sprzed ciąży i teraz, prawie rok po porodzie, może pochwalić się świetną formą.



Talię osy i umięśniony brzuch gwiazda pokazuje na najnowszym opublikowanym przez siebie zdjęciu. Fani nie mogli się nadziwić i nie szczędzili jej komplementów w komentarzu.





