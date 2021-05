Maj to okres komunii, które dla wielu polskich rodzin są sporym przeżyciem. Nie inaczej jest w przypadku gwiazd, które uczestniczą w takich uroczystościach. To doskonała okazja, żeby zadać szyku, o czym doskonale wiedzą Małgorzata Rozenek-Majdan, Monika Chwajoł, czy Katarzyna Cichopek. Wielu z tych kreacji z pewnością nie da się zapomnieć.

Zdjęcie Małgorzata Rozenek-Majdan znana jest ze swojego wyjątkowego gustu / EastNews / East News

Reklama

Komunia to niekiedy wielkie wydarzenie w wielu katolickich rodzinach. To nie tylko przeżycie dla dzieci, które przyjmują pierwszy raz komunię, ale także dla ich bliskich.

Reklama

Nic w tym dziwnego, że w tych wyjątkowych dniach wszyscy uczestniczący w uroczystościach komunijnych chcą wyglądać stosownie do okazji.



Również polskie gwiazdy niejednokrotnie zachwyciły, bądź zaskoczyły swoich fanów kreacjami, które wybrały na komunie swoich dzieci, lub pociech swoich bliskich.



Nastała moda, by nieco chwalić się komunijnymi stylizacjami, a modę tę zapoczątkowała Małgorzata Rozenek-Majdan, która w 2015 roku pojawiła się na komunii jednego ze swoich synów w kościele w dość kontrowersyjnej sukience.



Czerwona, krótka kreacja, do której gwiazda dobrała czarne, zabudowane szpilki, przyciągnęła nie tylko wzrok zebranych, ale także zwróciła uwagę katolickiego tygodnika.



Niestety, nie zabrakło wówczas słów krytyki, którymi gwiazda niezbyt się przejęła.



Na ciekawe kreacje zdecydowały się także Eliza Trybała i Monika Chwajoł. Panie wybrały w przeciwieństwie do Małgorzaty Rozenek-Majdan bardziej stonowany kolor - biel - ale głębokie dekolty i rozcięcia także były kontrowersyjne.



Instagram Post