Płyn do płukania - przyjaciel czy wróg ręczników?

Większość z nas wlewa do pralki płyn do płukania z myślą, że dzięki temu ręczniki będą pachnące i miękkie. Tymczasem efekt często bywa odwrotny - stają się szorstkie i tracą chłonność. Dlaczego?

Płyny do płukania otaczają włókna ręcznika tłustą warstwą, która z czasem skleja pętelki i blokuje ich zdolność do wchłaniania wody. To właśnie dlatego ręcznik, choć pachnie pięknie, nie wyciera tak dobrze, jak powinien.

Jeśli chcesz, by twoje ręczniki były naprawdę puszyste, zrezygnuj z płynów do płukania i zamiast tego sięgnij po ocet. Dodanie pół szklanki octu spirytusowego do przegródki na płyn sprawi, że włókna staną się miękkie, a przy okazji pozbędziesz się resztek detergentów.

Zbyt dużo proszku albo kapsułek

Wydaje się, że im więcej proszku, tym czystsze pranie. Niestety to mit. Nadmiar detergentów nie wypłukuje się całkowicie i pozostaje na włóknach ręczników. Efekt?

Ręczniki stają się twarde, szorstkie i nieprzyjemne w dotyku. Z czasem detergenty odkładają się w tkaninie niczym kamień i sprawiają, że nawet nowe ręczniki tracą miękkość.

Rozwiązanie jest proste - używaj mniej proszku, niż sugeruje producent, zwłaszcza gdy pierzesz w miękkiej wodzie. A raz na kilka prań warto wyprać ręczniki "na czysto", czyli bez detergentu, za to z dodatkiem sody oczyszczonej, która zmiękczy wodę i odświeży włókna.

Pierzesz ręczniki? Nie używaj płynu do płukania, a jeśli masz miękką wodę w domu, użyj mniej proszku do prania Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

Twarda woda - cichy zabójca miękkości

Jeśli mieszkasz w regionie, gdzie woda jest twarda, na pewno zauważyłaś, że pranie szybciej szarzeje i traci puszystość. To właśnie kamień osadzający się na włóknach sprawia, że ręczniki przypominają papier ścierny.

Niestety zwykłe płukanie tu nie pomoże - trzeba działać inaczej. Najlepszym sposobem jest stosowanie kwasku cytrynowego. Dodany do prania neutralizuje sole wapnia i magnezu, dzięki czemu ręczniki odzyskują miękkość.

A jeśli naprawdę chcesz zainwestować, możesz zamontować filtr zmiękczający wodę - twoje ręczniki, włosy i skóra ci za to podziękują.

Suszenie - wróg numer jeden puszystości

Nawet idealnie wyprane ręczniki można łatwo zepsuć podczas suszenia. Najgorszym błędem jest wieszanie ich na kaloryferze - wtedy włókna dosłownie "wysmażają się", stają się sztywne i tracą sprężystość. Podobny efekt daje suszenie na pełnym słońcu.

Jeśli chcesz, by ręczniki były miękkie, susz je w przewiewnym miejscu, najlepiej na powietrzu w cieniu. Jeszcze lepszą opcją jest suszarka bębnowa - paradoksalnie, choć często obawiamy się, że zniszczy tkaniny, to właśnie ona sprawia, że ręczniki stają się puszyste, bo powietrze roztrzepuje włókna.

Zbyt ciasno upakowana pralka

Pamiętaj, że ręczniki muszą mieć miejsce w pralce. Nie pakuj jej zbyt ciasno - lepiej wstawić dwa osobne prania 123RF/PICSEL

Kiedy wrzucamy do bębna za dużo prania, ręczniki nie mają miejsca, by się dobrze wypłukać i poruszać podczas cyklu. Skutek? Zbijają się, nie odwirowują prawidłowo i schną w stanie, który gwarantuje szorstkość.

Warto pamiętać, że ręczniki chłoną wodę jak gąbka i stają się bardzo ciężkie, więc w pralce powinno być ich mniej niż zwykłych ubrań. Lepiej zrobić dwa mniejsze prania niż jedno gigantyczne - ręczniki będą dzięki temu naprawdę miękkie.

Jak odwrócić proces i przywrócić miękkość ręcznikom?

Na szczęście szorstkie ręczniki da się uratować. Najprostsza metoda to pranie ich w 60°C z dodatkiem pół szklanki octu zamiast płynu do płukania. Taki zabieg usuwa osady z detergentów i kamienia, a włókna znów stają się sprężyste. Możesz też dodać kilka kropli olejku eterycznego, by pranie miało ładny zapach.

Warto też od czasu do czasu "przewietrzyć" ręczniki w suszarce bębnowej - nawet kilkanaście minut wystarczy, by stały się puszyste. I jeszcze jedno: pamiętaj, że ręczniki najlepiej prać osobno, bez ubrań, które mogą zostawiać kłaczki albo farbować. Dzięki temu zachowają świeżość, miękkość i dłużej będą wyglądały jak nowe.

