Jak sprawić, by ręczniki były znów puszyste i miękkie?
Czy twoje ręczniki po praniu bardziej przypominają tarkę niż puszystą chmurkę? Nie jesteś sama - to częsty problem. Okazuje się, że winne mogą być nasze nawyki podczas prania i suszenia. Sprawdź pięć błędów, które sprawiają, że ręczniki stają się szorstkie, i poznaj sposoby, by znów były miękkie i chłonne.
Spis treści:
Płyn do płukania - przyjaciel czy wróg ręczników?
Większość z nas wlewa do pralki płyn do płukania z myślą, że dzięki temu ręczniki będą pachnące i miękkie. Tymczasem efekt często bywa odwrotny - stają się szorstkie i tracą chłonność. Dlaczego?
Płyny do płukania otaczają włókna ręcznika tłustą warstwą, która z czasem skleja pętelki i blokuje ich zdolność do wchłaniania wody. To właśnie dlatego ręcznik, choć pachnie pięknie, nie wyciera tak dobrze, jak powinien.
Jeśli chcesz, by twoje ręczniki były naprawdę puszyste, zrezygnuj z płynów do płukania i zamiast tego sięgnij po ocet. Dodanie pół szklanki octu spirytusowego do przegródki na płyn sprawi, że włókna staną się miękkie, a przy okazji pozbędziesz się resztek detergentów.
Zbyt dużo proszku albo kapsułek
Wydaje się, że im więcej proszku, tym czystsze pranie. Niestety to mit. Nadmiar detergentów nie wypłukuje się całkowicie i pozostaje na włóknach ręczników. Efekt?
Ręczniki stają się twarde, szorstkie i nieprzyjemne w dotyku. Z czasem detergenty odkładają się w tkaninie niczym kamień i sprawiają, że nawet nowe ręczniki tracą miękkość.
Rozwiązanie jest proste - używaj mniej proszku, niż sugeruje producent, zwłaszcza gdy pierzesz w miękkiej wodzie. A raz na kilka prań warto wyprać ręczniki "na czysto", czyli bez detergentu, za to z dodatkiem sody oczyszczonej, która zmiękczy wodę i odświeży włókna.
Twarda woda - cichy zabójca miękkości
Jeśli mieszkasz w regionie, gdzie woda jest twarda, na pewno zauważyłaś, że pranie szybciej szarzeje i traci puszystość. To właśnie kamień osadzający się na włóknach sprawia, że ręczniki przypominają papier ścierny.
Niestety zwykłe płukanie tu nie pomoże - trzeba działać inaczej. Najlepszym sposobem jest stosowanie kwasku cytrynowego. Dodany do prania neutralizuje sole wapnia i magnezu, dzięki czemu ręczniki odzyskują miękkość.
A jeśli naprawdę chcesz zainwestować, możesz zamontować filtr zmiękczający wodę - twoje ręczniki, włosy i skóra ci za to podziękują.
Suszenie - wróg numer jeden puszystości
Nawet idealnie wyprane ręczniki można łatwo zepsuć podczas suszenia. Najgorszym błędem jest wieszanie ich na kaloryferze - wtedy włókna dosłownie "wysmażają się", stają się sztywne i tracą sprężystość. Podobny efekt daje suszenie na pełnym słońcu.
Jeśli chcesz, by ręczniki były miękkie, susz je w przewiewnym miejscu, najlepiej na powietrzu w cieniu. Jeszcze lepszą opcją jest suszarka bębnowa - paradoksalnie, choć często obawiamy się, że zniszczy tkaniny, to właśnie ona sprawia, że ręczniki stają się puszyste, bo powietrze roztrzepuje włókna.
Zbyt ciasno upakowana pralka
Kiedy wrzucamy do bębna za dużo prania, ręczniki nie mają miejsca, by się dobrze wypłukać i poruszać podczas cyklu. Skutek? Zbijają się, nie odwirowują prawidłowo i schną w stanie, który gwarantuje szorstkość.
Warto pamiętać, że ręczniki chłoną wodę jak gąbka i stają się bardzo ciężkie, więc w pralce powinno być ich mniej niż zwykłych ubrań. Lepiej zrobić dwa mniejsze prania niż jedno gigantyczne - ręczniki będą dzięki temu naprawdę miękkie.
Jak odwrócić proces i przywrócić miękkość ręcznikom?
Na szczęście szorstkie ręczniki da się uratować. Najprostsza metoda to pranie ich w 60°C z dodatkiem pół szklanki octu zamiast płynu do płukania. Taki zabieg usuwa osady z detergentów i kamienia, a włókna znów stają się sprężyste. Możesz też dodać kilka kropli olejku eterycznego, by pranie miało ładny zapach.
Warto też od czasu do czasu "przewietrzyć" ręczniki w suszarce bębnowej - nawet kilkanaście minut wystarczy, by stały się puszyste. I jeszcze jedno: pamiętaj, że ręczniki najlepiej prać osobno, bez ubrań, które mogą zostawiać kłaczki albo farbować. Dzięki temu zachowają świeżość, miękkość i dłużej będą wyglądały jak nowe.