Co zamiast ziemniaków? Te dwa warianty Polacy wybierają najczęściej

Ziemniaki - choć uznawane za bardzo zdrowe, odżywcze, a przy tym niskokaloryczne, jedzone regularnie po pewnym czasie mogą się zwyczajnie znudzić. Aby nieco urozmaicić dietę, warto włączyć do jadłospisu również inne produkty, który świetnie je zastąpią. Zdecydowanie mało doceniane są kasze - szczególnie te gruboziarniste, najcenniejsze pod względem wartości odżywczych, jak np., gryczana, pęczak, jaglana czy bulgur.

Ta ostatnia przez Polaków wybierana jest najczęściej ze względu na neutralny smak i łatwość przyrządzania. Często jako dodatek do obiadu wybieramy także kuskus, który smakuje szczególnie dzieciom. Oba produkty wyglądają podobnie, jednak różnią się pochodzeniem, wartościami odżywczymi, kalorycznością i mogą różnie oddziaływać na organizm. Dla kogo lepsza będzie kasza bulgur, a kto powinien częściej sięgać po kuskus?

Czym różni się kasza bulgur od kuskus?

Mimo iż zarówno kaszę bulgur jak i kuskus robi się z pszenicy, procesy ich produkcji znacząca się różnią. Bulgur powstaje z twardych ziaren pszenicy durum, które najpierw są gotowane, a następnie wysuszane i przerabiane na kaszę - dzięki takiemu procesowi produkt jest bogatszy w błonnik i składniki mineralne.

Kuskus natomiast powstaje z połączenia mąki pszennej durum i wody - po zmieszaniu tych składników formuje się małe kuleczki. Nie jest to więc typowa kasza, a raczej coś w rodzaju makaronu. Kuskus chętnie przygotowywany jest jako dodatek do obiadu, sałatek czy zapiekanek z uwagi na delikatny smak i łatwość przygotowywania - ziarenka wystarczy zalać gorącą wodą i po kilku minutach gotowania są gotowe do spożycia. W czasie obróbki termicznej jednak tracą one jednak sporą część wartości odżywczych.

Która kasza jest zdrowsza - bulgur czy kuskus?

Kasza bulgur pod względem składników odżywczych jest zdecydowanie zdrowsza niż kuskus. Podczas gotowania zachowuje bowiem większą ilość błonnika, witamin z grupy B, magnezu, żelaza oraz cynku. Z uwagi na to wykazuje wiele korzystnych właściwości zdrowotnych:

usprawnia trawienie,

pomaga regulować poziom cukru we krwi,

zapewnia uczucie sytości na dłużej,

za sprawą błonnika wspiera mikroflorę jelitową i wspomaga metabolizm.

Kuskus, choć łatwiejszy w przygotowaniu, powstaje głównie z oczyszczonej mąki pszennej, przez co jego wartość odżywcza jest znacznie uboższa. Trawiony jest szybciej ze względu na niską zawartość składników mineralnych oraz błonnika. Może być dobrym produktem dla osób, które cierpią na dolegliwości od strony układu pokarmowego i potrzebują lekkostrawnej diety.

Jeśli chodzi natomiast o aspekty zdrowotne, kasza bulgur to zdecydowanie lepszy wybór - szczególnie dla osób aktywnych fizycznie, dbających o zdrowie i dobre samopoczucie, a nawet tych chcących zrzucić zbędne kilogramy. Kasza bulgur w 100 g ugotowanego produktu ma jedynie około 83 kcal (czyli mniej więcej tyle co ziemniaki), a jednocześnie doskonale syci.

Kasza bulgur - jak działa na organizm?

Bulgur to produkt z pełnego ziarna, a więc trawi się wolniej. Dzięki temu powoduje mniejsze wahania poziomu cukru we krwi i jest zalecany dla osób mających problemy z gospodarką węglowodanową, np. insulinoopornością.

Czy kasza kuskus jest zdrowa?

Kuskus, ze względu na mniejszą zawartość błonnika i bardziej przetworzoną formę nie tylko trawi się szybciej, ale również szybciej podnosi poziom glukozy we krwi. Energia zostaje uwalniana natychmiast, jednak jak to bywa w przypadku produktów z wysokim indeksem glikemicznym - efekt ten nie trwa długo. Kuskus sprawdzi się więc w sytuacji, gdy potrzebna jest szybka dawka energii. Lepiej jednak na co dzień sięgać po produkty pełnoziarniste, a te ubogie w błonnik spożywać jak najrzadziej.

Bulgur i kuskus - wykorzystanie w kuchni

Bulgur i kuskus różnią się nie tylko składem czy właściwościami - mają również inną konsystencję i pasować będą do różnych potraw. Poza tym, że można wykorzystać je "solo" jako dodatek do dań mięsnych, świetnie komponują się także w potrawkach warzywnych, gulaszach czy sałatkach. Kasza bulgur to doskonały wybór jako baza do wegetariańskich kotletów czy farszów. Z kolei delikatny w smaku kuskus będzie lepiej pasować do potraw rybnych, dań jednogarnkowych i słodko-wytrawnych sosów.

Kasza bulgur czy kuskus. Którą lepiej wybrać na diecie odchudzającej?

Jak już wspomnieliśmy, lepszym wyborem pod względem sytości będzie kasza bulgur. Jest bogatsza w błonnik, ma niższy indeks glikemiczny i tym samym minimalizuje ryzyko podjadania czy napadów głodu w ciągu dnia. Będzie więc zdecydowanie lepszym wyborem zarówno dla odchudzających się jak i tych dbających o zdrowie.

