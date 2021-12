Małgorzata Rozenek planuje powiększenie rodziny?

Małgorzata Rozenek-Majdan jest mamą dwóch chłopców Stanisława i Tadeusza, których ojcem jest były mąż gwiazdy, Jacek Rozenek, a rok temu na świat przyszedł wyczekany syn Gosi i Radka Majdana - Henryk.

Wszyscy razem tworzą kochającą się rodzinę. Radosław Majdan sprawdził się najpierw jako ojczym dla Stasia i Tadzia, którzy uwielbiają spędzać z nim czas, a od roku jest dumnym ojcem Henryka.

Nie jest tajemnicą, że Małgorzata i Radek bardzo długo starali się o syna, a gwiazda przeszła długą i żmudną procedurę in vitro. Chętnie o tym opowiadałam, nagłaśniając temat leczenia bezpłodności oraz tego, z czym muszą mierzyć się pary ubiegające się o procedurę in vitro.



Narodziny Henia były wielkim szczęściem dla całej rodziny, nie tylko dla Gosi i Radka. Jednak okazuje się, że Małgorzata wciąż marzy o tym, by ich rodzina raz jeszcze się powiększyła.



Wyszło to za sprawą jej rozmowy z Plotkiem. Gwiazda odniosła się do rodziny, z którą są często porównywani w Polsce - do rodziny Beckhamów.



"Jeżeli chodzi o Beckhamów, to bardzo podoba mi się to, jaką tworzą rodzinę. I jest jedna rzecz, w której chciałabym być do nich podobna. To jest ilość dzieci. Brakuje nam jednego, córki..." - powiedziała w rozmowie z serwisem Małgorzata Rozenek-Majdan.



Czyżby Małgosia i Radek szykowali się do kolejnej próby powiększenia rodziny, tym razem o wymarzoną córeczkę? Fani z pewnością mocno trzymają za to kciuki i równie co rodzina Majdanów, cieszyliby się z takiego rozwiązania!





