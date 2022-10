Małgorzata Rozenek-Majdan skrytykowana przez internautów

Małgorzata Rozenek-Majdan należy do grona aktywnych użytkowników mediów społecznościowych. Zgromadziła tam sporą liczbę odbiorców, a jej instagramowy profil obserwuje aż 1,5 mln osób. Jej posty cieszą się sporym zainteresowaniem i są szeroko komentowane.

Grono fanów Małgorzaty Rozenek-Majdan stale rośnie. Chętnie podglądają jej codzienność w mediach społecznościowych i obserwują co u niej słychać. Mimo to prezenterka mierzy się także z nieprzychylnymi komentarzami, a w ostatnim czasie pojawiają się głosy osób, którym nie podoba się to, jak prowadzi "Dzień Dobry TVN".

Małgorzata Rozenek-Majdan stara się tym jednak nie przejmować i nadal regularnie działa na Instagramie. Prezenterka dzieli się relacjami z treningów, chętnie publikuje zdjęcia z pracy, a także z domowego zacisza. Nie da się ukryć, że internautki są zaciekawione także stylizacjami Małgorzaty Rozenek-Majdan i dość często zasypują ją komplementami. Od lat doceniają jej styl i nie szczędzą miłych słów.

Celebrytka śmiało eksperymentuje z modą i stawia na oryginalne kreacje. Tym razem pod zdjęciem w czarnym outficie pojawiła się fala krytyki. Negatywne komentarze dotyczą jednak nie tylko stylizacji.

Nowe zdjęcie Małgorzaty Rozenek-Majdan nie przypadło do gustu internautom

Małgorzata Rozenek-Majdan na swoim instgramowym profilu opublikowała zdjęcie w skórzanej stylizacji. Prezenterka zapozowała w samochodzie w czarnych spodniach z wycięciami oraz topie i marynarce w tym samym kolorze. Dobrała do tego buty na wysokiej platformie, a także okulary przeciwsłoneczne.

Post odbił się szerokim echem, a w komentarzach pojawiły się zarówno pozytywne, jak i negatywne słowa. Wiele internautek przyznało, że stylizacja robi wrażenie. "Świetne spodnie", "Super stylówka", "Uwielbiam twój sty" - pisali fani. Nie zabrakło jednak krytyki od osób, którym outfit zdecydowanie nie przypadł do gustu. "Masakra" - napisała jedna z internautek.

Na tym jednak nie koniec nieprzychylnych komentarzy. Małgorzacie Rozenek-Majdan zarzucono również, że niepotrzebnie dodaje pod postami opisy w obcym języku. Zdaniem internautów jest to kompletnie niepotrzebne. "Czy jesteśmy w Polsce, czy Anglii?? Po co te napisy po angielsku i wtrącanie słów po angielsku???" - czytamy pod postem.

Internautom nie umknął również fakt, że prezenterka nie zapięła pasów, a w trosce o bezpieczeństwo zdecydowali się zwrócić jej uwagę. Zareagowała nawet Anna Mucha. "Gośka, a gdzie pasy?" - napisała aktorka.

