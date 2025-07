Co przyniesie piątek, 4 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta 6 Kielichów

W relacjach prywatnych możliwe będzie powiększenie rodziny lub informacja o narodzinach czy adoptowaniu dziecka. Czas przygotować dom na nadejście nowej ery! Remontuj, upiększaj, a przede wszystkim pozwól drugiej stronie wyrazić siebie poprzez pracę. W finansach możliwe będzie polepszenie standardu pracy, przyozdobienie biura, nowy uniform.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta Giermek Denarów

W relacjach prywatnych możesz dostać dobre wieści dotyczące osoby, którą się interesujesz. Jest szansa zbliżenia się poprzez naukę, wspólne hobby. Pojawi się człowiek bardzo zainteresowany rozwojem osobistym, pogłębianiem wiedzy. Szuka on towarzystwa o naukowych ambicjach. W finansach możesz osiągnąć cel dzięki długim i starannym przygotowaniom.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych możesz poznać kogoś, kto twardo stąpa po ziemi, jest osobą bardzo praktyczną i długo myśli, nim podejmie decyzję. Ten człowiek może mieć szaloną przeszłość, ale teraz jest na etapie układania sobie życia, chce zachować dystans do świata. W finansach możesz wyrobić sobie markę, punktualnie zaczynając i starannie kończąc swoje zadania.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta Eremita

W relacjach prywatnych możesz się do kogoś zbliżyć ale głównie intelektualnie. Jeśli jesteś w wieloletnim związku, to warto go wzmacniać, ale nie wprowadzaj żadnych rewolucji. Nie jest to dobry moment na zmianę partnera, chyba że sytuacja naprawdę tego wymaga. Wtedy uciekaj nawet boso! W finansach możesz znaleźć pracę w antykwariacie lub pomagając starszym osobom.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta 2 Denarów

W relacjach prywatnych możesz zyskać pieniądze dzięki komuś. Warto poświęcić choćby jeden dzień na wspólny wypoczynek. Druga strona pragnie wiedzieć, że myślisz o niej poważnie. Jeśli doszło do konfliktu między tobą a przyjaciółmi, nie zostawiaj sprawy bez wyjaśnienia. W finansach możesz podjąć się dodatkowego zajęcia, nieznacznie zwiększyć dochód.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta 6 Denarów

W relacjach prywatnych możesz wziąć udział w zrzutce, by wspomóc kogoś bliskiego. Niewykluczone, że rodzina poprosi cię o wsparcie i trzeba będzie dołożyć swoją cząstkę uwagi, czasu lub funduszy, by podnieść krewnego na duchu, ustawić go materialnie. W finansach lepiej dołożyć się do jednego droższego prezentu, niż kupować bezsensowny drobiazg.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta 3 Denarów

W relacjach prywatnych pewne kwestie będą wymagały pracy i właśnie teraz jest na to najlepszy moment. Nie chowaj głowy w piasek, nie odkładaj trudnej rozmowy na później. Jest w Was energia do podejmowania wyzwań, zmierzenia się z problemami. Może pomóc w tym wspólna podróż. W finansach możesz sprawdzić się w handlu, wzorowo wykonać zlecenie.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta Cesarzowa

W relacjach prywatnych możliwy będzie związek z kimś, komu zależy na tworzeniu domu, jest opiekuńczy i serdeczny. Jeśli masz tendencję do "matkowania", to staraj się jednak ograniczać. Bliscy potrzebują wyzwań, a ty musisz dać pierwszeństwo własnym potrzebom. W finansach postaw na praktyczne rozwiązania i staraj się zawrzeć sojusz z wpływową kobietą.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych możesz poczuć ulgę po długim napięciu, wyjść na prostą, rozmówić się z kimś, dojść do zgody. Warto dążyć do pokoju, doszukiwać się w Drugiej Stronie zalet, przejawów dobrej woli. Nie musisz przy tym popadać w żadne złudzenia. W finansach możesz ugruntować swoją pozycję, skorzystać na zmianach kadrowych, zdobyć grono popleczników.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta 8 Kielichów

W relacjach prywatnych warto przemyśleć przeprowadzkę. Masz widoki na dobrą zamianę lub korzystne kupno. Nie musisz tkwić w otoczeniu, które cię ogranicza. Znacząco przebuduj swoje kontakty, odetnij się od ludzi, którzy tylko karcą i wymagają. W finansach warto pomyśleć o zmianach choćby ze względu na zdrowie. Nie ciągnij czegoś za wszelką cenę.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta Sąd Ostateczny

W relacjach prywatnych możesz doczekać się akceptacji ze strony bliskich, wsparcia od rodziny. Jeśli poznasz kogoś, to masz sposobność zyskać nie tylko wielką miłość, ale i nieustającą przyjaźń krewnych i znajomych. Pamiętaj, że nigdy nie wchodzimy w związek z tylko jedną osobą. W finansach możesz pracować w warsztacie, serwisie naprawczym, na pogotowiu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta Król Denarów

W kwestiach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą bardzo praktyczną, która lubi korzystać z życia, ale nie chce długo się rozwodzić nad uczuciowymi dylematami. Sprawnie "szufladkuje" ona relacje i nie pozwala przyjemnościom mieszać się do interesów. W finansach możesz zarobić w ochronie przyrody lub w nowoczesnym rolnictwie. Przemyśl ekologiczne opcje.

