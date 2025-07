Koziorożce, żyjecie pod dyktando realizacji swoich ambitnych celów. Wasza planeta opiekuńcza - Saturn - nieustannie popycha was do działania. Jednak w środku lata przyszedł czas na świadome zwolnienie tempa życia. Letnia energia może was przytłaczać, zwłaszcza gdy widzicie, że wszyscy wokół odpoczywają, a wy wciąż pracujecie.