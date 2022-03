Szczyt kariery muzycznej Mandaryny przypadł w momencie wysokiej popularności zespołu Ich Troje, któremu przewodził były mąż wokalistki, Michał Wiśniewski. Kariera Marty Wiśniewskiej zwolniła po nieudanym występie na żywo w Sopocie, a wkrótce gwiazda porzuciła działalność muzyczną, zajmując się profesjonalną nauką tańca.

Dziś Mandaryna prowadzi swoją szkołę tańca. Nie zapomniała jednak o muzyce. "Mam swoje szkoły tańca, oczywiście działamy. Może teraz więcej także artystycznie i muzycznie się dzieje. Gramy sporo koncertów, wydaliśmy nową piosenkę, zrobiliśmy do niej teledysk. Sporo rzeczy się dzieje, co mnie oczywiście uskrzydla i nakręca" - wyznała Wiśniewska.

Mandaryna wróciła do muzyki. "To niewątpliwie ogromnie trudny czas"

Mandaryna nie zapomniała o muzyce. Zachęcona licznymi prośbami ze strony wiernych fanów, przygotowała dla nich niespodziankę. Niedawno miała miejsce premiera jej najnowszego singla (po)między. Ta zbiegła się jednak z tragicznymi wydarzeniami, które mają miejsce na Ukrainie.

"Kochani! Premiera mojego utworu zbiega się ze smutnymi i tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie. Jest to niewątpliwie ogromnie trudny czas. Jestem bardzo dumna z nas Polaków za to, że umiemy tak pięknie otworzyć nasze serca i domy, że tak po ludzku potrafimy wyciągnąć rękę, która jest wielkim wsparciem. To pokazuje jacy jesteśmy!" - napisała Mandaryna na Instagramie.

"Wielu artystów pewnie ma podobny dylemat, czy przesuwać premiery na inny "lepszy" moment. My jednak, zgodnie z planem, chcemy podzielić się z Wami okładką singla po(między)" - dodała.

Mandaryna wróciła do muzyki! Oto jej najnowszy utwór

Najnowszy utwór Mandaryny jest wyjątkową kompozycją. Tekst do piosenki "(po)między" w całości został bowiem napisany przez gwiazdę. Muzykę skomponowali Piotr Bukowski i Mateusz Fabiszewski-Jaworski. Tym razem Marta Wiśniewska śpiewa nie po angielsku, a po polsku. Na teledysku prezentuje się fantastycznie!

Na solowy singiel Mandaryny jej fani czekali od 2018 roku, kiedy ukazał się jej ostatni kawałek Not Perfect. W międzyczasie gwiazda zaprezentowała również piosenki nagrane we współpracy z Gosią Andrzejewicz czy Iną. Teraz przyszedł czas na w pełni autorski utwór.

