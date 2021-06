Marcelina Zawadzka to piękna kobieta, która nie miała zbyt wielkiego szczęścia do mężczyzn. W jej życiu pojawiło się kilka ważnych dla niej osób i fani zawsze gorąco jej kibicowali w tworzeniu nowej relacji.

Przez trzy lata tworzyła parę z Jakubem Przygońskim, który jest kierowcą rajdowym. Marcelinę i Jakuba połączyła właśnie miłość do motoryzacji, ale niestety uczucie nie przetrwało i para rozstała się w 2012 roku.



Głośny także był jej związek z aktorem, znanym najbardziej z roli z serialu "M jak miłość", Mikołajem Roznerskim.



Media upatrywały w tej miłości szczęśliwego zakończenia i czekano tylko na radosne wieści o ślubie. Jednak para bardzo szybko zakończyła związek, po paru miesiącach bycia razem.



Widać było, że był to niezwykle bolesny cios dla byłej miss. Potem jednak w jej życiu pojawił się Brazylijczyk - Leonardo Marques.



Model zachwycił Polki, które dosłownie oszalały na jego punkcie i zazdrościły takiego partnera Marcelinie. Niestety, i ta miłość w końcu się zakończyła, a wkrótce po nim pojawiła się znajomość z Rafałem Jonkiszem, który jest młodszy od gwiazdy o 9 lat.



Ten związek zaskoczył fanów Marceliny, ale niezmiennie trzymali oni kciuki za swoją ulubienicę. Związek jednak zakończył się błyskawicznie i w życiu uczuciowym Marceliny Zawadzkiej nie działo się zbyt wiele aż do teraz.



Marcelina Zawadzka pokazała właśnie nowego ukochanego!



Kim jest Max Gloeckner, nowy partner Marceliny Zawadzkiej?

Podczas jednej z podróży, które ostatnio często Marcelina Zawadzka odbywa, poznała przystojnego podróżnika. Max Gloeckner jest Niemcem, który zajmuje się sprzedażą produktów w internecie.



Jednak niezbyt wiele wiadomo o nowym wybranku Marceliny, tylko tyle, że jest wielkim miłośnikiem podróży - podobnie jak Marcelina i często bywa na siłowni.



Jednego nie można mu odmówić - jest niezwykle przystojny, więc nic dziwnego, że serce byłej miss zabiło mocniej.



Widać, że piękna prezenterka jest obecnie bardzo szczęśliwa i wygląda fenomenalnie - najwidoczniej miłość dodała jej skrzydeł!

