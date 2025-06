Fasolka szparagowa - właściwości

Fasolka szparagowa jest bardzo dobrym źródłem cennych składników, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Należy ona do warzyw niskokalorycznych, bowiem w 100 g fasolki szparagowej znajduje się ok. 31 kcal, zachowując przy tym wysoką wartość odżywczą. Warzywo dostarcza solidną ilość białka, ponieważ w 100 g jest go ok. 1,8 g.

Ponadto fasolka szparagowa charakteryzuje się również niskim indeksem glikemicznym, zatem po jej zjedzeniu nie ma ryzyka gwałtownego wzrostu cukru we krwi. Warzywo zawiera cenne minerały, takie jak m.in. potas, wapń, żelazo, magnez, fosfor i miedź. Warto również wspomnieć o witaminie C, witaminach z grupy B, a także witaminie E, K, A oraz folianach.

Wspomniane witaminy i minerały korzystnie wpływają na układ krążenia i zmniejszają ryzyko powstawania m.in. chorób sercowo-naczyniowych. Dieta, w której nie brakuje fasolki szparagowej, pozwala na odpowiednie regulowanie cholesterolu.

Fasolka szparagowa to również wartościowy błonnik pokarmowy, który odpowiada za uczucie sytości i reguluje pracę jelit.

Ile obecnie kosztuje fasolka szparagowa?

Sezon na fasolkę szparagową w Polsce zaczyna się na przełomie czerwca i lipca, zatem należy mieć świadomość, że zanim ryneczki i warzywniaki zapełnią się fasolką, jej cena może przyprawiać o szybsze bicie serca. Jeszcze ok. 10 dni temu za 1 kilogram fasolki szparagowej należało zapłacić nawet ponad 50 zł.

Na szczęście od kilku dni notuje się spadek cen tego warzywa i obecnie polska fasolka szparagowa wyceniana jest na ok. 20-30 zł za kilogram. Niewykluczone, że za kilkanaście dni ceny fasolki będą jeszcze niższe.

Fasolka szparagowa to świetne źródło cennych witamin i minerałów 123RF/PICSEL

Co przygotować z fasolki szparagowej?

Bez wątpienia fasolka szparagowa z bułką tartą i masłem, to klasyczny i być może najlepszy przepis na to warzywo. Skoro jest tak doskonale znany, warto poznać warianty nieco inne, ale równie smaczne.

Duszona fasolka szparagowa z cebulą i czosnkiem

Fasolka w wydaniu z aromatycznym czosnkiem i cebulką? To brzmi smacznie. Do przygotowania tego posiłku potrzebujemy:

500 g zielonej fasolki szparagowej,

1 duża cebula,

2 ząbki czosnku,

10 g masła,

1 łyżka oliwy,

sól i pieprz,

oregano suszone.

Fasolkę dokładnie myjemy i pozbywamy się z niej końcówek. Warzywo przekładamy do garnka i zalewamy jednym litrem wody. Gotujemy przez ok. 5 minut do momentu, aż fasolka będzie delikatnie miękka. Następnie przecedzamy warzywo przez sitko.

Na patelnię aplikujemy oliwę i dodajemy masło. Gdy tłuszcz się rozgrzeje, dodajemy posiekaną w drobną kostkę cebulę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek, które podsmażamy przez ok. 3-4 minuty. Po tym czasie dodajemy fasolkę i całość zalewamy 80 ml przegotowanej, gorącej wody.

Fasolkę doprawiamy do smaku solą, pieprzem oraz oregano, następnie dusimy przez 10 minut, żeby woda na patelni się zredukowała. Gotowe!

Fasolka szparagowa z sosem koperkowo-śmietanowym

Przygotowanie fasolki w sosie śmietanowym jest bardzo proste i szybkie. W tym wydaniu doskonała jest nie tylko sama fasolka, ale i aksamitny sos. W tym celu potrzebujemy:

1 kg fasolki szparagowej,

natka pietruszki,

koperek,

szczypior,

200 ml śmietany 12 proc.,

2 łyżki masła,

sól i pieprz.

Fasolkę obieramy, dokładnie myjemy i gotujemy w osolonej wodzie. Gdy warzywo będzie już miękkie, odcedzamy go z garnka. Na patelni rozpuszczamy masło i przekładamy fasolkę, posiekana natkę pietruszki, posiekany koperek i posiekany szczypior. Całość delikatnie mieszamy i dodajemy śmietanę. Doprawiamy do smaku solą oraz pieprzem. Całość dusimy przez kilka minut do połączenia się smaków.

Zamieszkanie: Ile kosztuje przydomowy schron? Cena dla wielu będzie zaskoczeniem Aleksandra Suława INTERIA.PL