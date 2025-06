Chorwacja: drożej niż rok temu

Od kiedy Chorwacja przeszła na euro, wiele się zmieniło. Przede wszystkim ceny - wzrosły praktycznie w każdej kategorii. Dotyczy to zwłaszcza turystyki, która generuje dużą część dochodów kraju. W 2025 roku średni koszt noclegu w popularnych lokalizacjach (Dubrownik, Split, Makarska, wyspy) wzrósł o około 20-25% w porównaniu z rokiem 2023.

Chorwacja: ceny

Przykładowo: za dobę w apartamencie w Splicie trzeba zapłacić średnio 110-140 euro. Hotel 3-gwiazdkowy to koszt około 160-180 euro za noc. W szczycie sezonu ceny rosną jeszcze bardziej, zwłaszcza przy obiektach blisko plaży. Jeśli chodzi o jedzenie, w restauracjach ceny posiłków również są wyraźnie wyższe. Prosty obiad dla dwóch osób to wydatek minimum 40-50 euro, a w kurortach turystycznych nawet więcej. Dla rodzin z dziećmi oznacza to znacznie większy budżet dzienny niż jeszcze dwa-trzy lata temu.

Wakacje w Chorwacji 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Grecja: nadal elastyczna cenowo

W Grecji ceny także poszły w górę, ale nie tak gwałtownie. Inflacja jest niższa, a rynek noclegów bardziej zróżnicowany. Wciąż można znaleźć dobre oferty poza największymi kurortami. Tygodniowy pobyt w apartamencie w mniej turystycznych rejonach (np. Peloponez, wyspy takie jak Naxos, Paros, Lefkada) to koszt rzędu 60-90 euro za noc. Na mniej znanych wyspach - jeszcze mniej. W restauracjach sytuacja wygląda podobnie. Przekąska typu gyros kosztuje 3-4 euro, posiłek w tawernie dla dwóch osób: 25-35 euro. A jeśli ktoś gotuje samodzielnie, ceny produktów w sklepach - zwłaszcza lokalnych - są umiarkowane. W porównaniu do Chorwacji, Grecja daje większe możliwości kontroli budżetu. Jest też więcej opcji dla osób, które chcą zrezygnować z wygód i postawić na prostsze wakacje bez wysokich kosztów.

Widoki w Naxos - Grecja Steve Christo - Corbis Getty Images

Uliczki w Naxos - Grecja Steve Christo - Corbis Getty Images

Transport: samolot czy samochód?

Do Chorwacji można łatwo dojechać samochodem - to jedna z jej zalet. Ale w 2025 roku ceny paliwa są wysokie. Średnia cena litra benzyny to około 1,85 euro. Doliczając winiety, opłaty autostradowe i parkowanie w miastach, dojazd i poruszanie się na miejscu nie jest już tak tanie jak kiedyś. W Grecji większość turystów przylatuje samolotem. Loty czarterowe do znanych wysp można złapać w dobrej cenie, zwłaszcza poza sezonem. Na miejscu wynajem skutera to koszt około 20-25 euro za dzień, samochodu - 40-50 euro. Transport publiczny (autobusy, promy) działa sprawnie i jest niedrogi, szczególnie poza największymi wyspami.

Atrakcje i dodatkowe koszty

W Chorwacji wiele atrakcji jest płatnych i ceny nie należą do niskich. Wstęp do Parku Narodowego Jezior Plitwickich w sezonie wysokim to 40 euro. Rejs po wyspach - od 60 euro wzwyż. Bilety do zabytków również podrożały. W Grecji część atrakcji można zwiedzać za darmo. Plaże są w większości publiczne, a wejścia do wielu ruin czy klasztorów kosztują kilka euro. Dodatkowo państwowe muzea i stanowiska archeologiczne mają kilka dni w miesiącu z darmowym wstępem.

Gdzie się bardziej opłaca?

Jeśli chodzi o ceny, Grecja wypada korzystniej. Jest większy wybór w różnych przedziałach budżetowych, łatwiej o dobre oferty poza głównymi kurortami, a lokalna gastronomia nie obciąża tak portfela. Do tego więcej darmowych atrakcji i niższe koszty życia na miejscu. Ale wszystko zależy od tego, jak zaplanujesz swój wyjazd. W obu krajach można wydać fortunę albo zamknąć się w rozsądnym budżecie - kluczowe są wybór lokalizacji, standard noclegu i oczywiście sposób spędzania czasu.

Widok na Park Narodowy Jezior Plitwickich w Chorwacji 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Za 300 zł w obie strony. Tanie loty w ciepłe kraje na przełomie listopada i grudnia Polsat Polsat