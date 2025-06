Długowieczność to nie tylko kwestia genów

Dr Schraffenberg zdradza, co według niego przyczyniło się do długiego życia w dobrym zdrowiu. Podkreśla, że trwałe nawyki znacznie zmniejszają ryzyko chorób, które najczęściej odpowiadają za przedwczesną śmierć w krajach rozwiniętych.

Kolejną groźną dla zdrowia toksyną jest alkohol. Badania potwierdziły, że każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu uszkadza komórki i może przyczyniać się do nowotworów. Kobiety są w tej kwestii jeszcze bardziej narażone od mężczyzn.

"Chociaż jestem dietetykiem, uważam, że ćwiczenia są nawet ważniejsze niż odpowiednie odżywianie" - mówi dr Scharffenberg. Precyzuje też, że ruch jest najważniejszy między 30. a 70. rokiem życia - to czas, kiedy wiele osób więcej je i mniej się rusza, a nadwadze łatwiej jest zapobiegać niż z nią walczyć. Aktywność fizyczna dosłownie odmładza ciało - poprawia krążenie, stymuluje odporność, obniża poziom cholesterolu. Przede wszystkim chroni przed otyłością, która jest przyczyną wielu przewlekłych schorzeń metabolicznych.

Ruch i zdrowa dieta to podstawa długiego życia

Sekretu długowieczności dr Scharffenberg upatruje także w diecie wegetariańskiej. Dietetyk przyznaje, że od dzieciństwa nie jadł mięsa i próbował go zaledwie kilka razy. Jego zdaniem odżywianie oparte na dużej ilości warzyw, orzechów i nasion przyczynia się do lepszego ogólnego stanu zdrowia.

Na cenzurowanym powinny się też znaleźć produkty bogate w tłuszcze nasycone, ponieważ to one powodują odkładanie się w organizmie złego cholesterolu. A to najczęstsza przyczyna miażdżycy i poważnych schorzeń układu krążenia. Tłuszcze nasycone znajdziemy w czerwonym mięsie, maśle, śmietanie, serach żółtych, smalcu, oleju palmowym i kokosowym, lodach, słodyczach i wyrobach cukierniczych czy smażonych potrawach.