Kolejna nowość to szerszy dostęp do pantomogramu - czyli panoramicznego zdjęcia RTG zębów i kości szczęki . To badanie pomaga w dokładnej diagnozie próchnicy, zapaleń czy planowaniu leczenia ortodontycznego. Od teraz jego wykonanie będzie prostsze i częściej refundowane - bez konieczności dopłacania prywatnie.

Dzięki nowemu zarządzeniu wzrosły także wyceny za konkretne zabiegi. To oznacza, że gabinety otrzymają więcej pieniędzy za ich wykonanie, co ma je zachęcić do przyjmowania większej liczby pacjentów na NFZ. Przykład? Wizyta adaptacyjna dla małych dzieci wyceniana jest teraz niemal 8 razy wyżej niż wcześniej. To może naprawdę przełożyć się na lepszy dostęp do leczenia - zwłaszcza dla rodzin z dziećmi.