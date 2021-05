Mariusz Max Kolonko to polski dziennikarz, który od 1988 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych i był tamtejszym korespondentem najpierw dla TVP, a następnie dla TVN.

Od listopada 2012 roku dziennikarz na platformie YouTube prowadzi kanał Max Kolonko - MaxTV, gdzie komentuje bieżące wydarzenia polityczne i kulturowe.



Często przedstawia tam swoje dość kontrowersyjne poglądy i nie zawsze widzowie traktują poważnie to, co mówi dziennikarz.



Tak było ze słowami, które padły osiem lat temu z ust Mariusza odnośnie... pandemii nowego wirusa.



"Należy spodziewać się w ciągu najbliższych kilkunastu lat nowego rodzaju wirusa (...) który spowoduje śmierć wielu milionów ludzi w każdym zakątku świata, w ciągu 6 miesięcy" - powiedział Max-Kolonko w 2012 roku w jednym ze swoich nagrań.



Po latach pod nagraniem dziennikarza pojawiły się nowe komentarze:



"No i proszę, mamy wirus na całym świecie już prawie!", "I to jest jasnowidz, a nie jakiś Jackowski" - pisali zszokowani internauci, gdy pandemia koronawirusa stała się prawdą.





