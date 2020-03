Mąż Magdy Gessler zdradził jej tajemnicę

W „Kuchennych rewolucjach” rozstawia wszystkich po kątach, w innych programach też jest pewna siebie i żywiołowa. Trudno sobie wyobrazić, że królowa polskiej gastronomii bywa czasem nieśmiała i cicha.

Zdjęcie Magda Gessler z ukochanym przed studiem "Dzień dobry TVN" /VIPHOTO /East News

Jednak mąż restauratorki, Waldemar Kozerawski, zna i takie oblicze Magdy Gessler.

- Magda na ekranie i Magda w domu, to dwie różne osoby. Poza kamerami jest spokojniejsza i łagodniejsza, kocha ludzi. Mogę nawet powiedzieć, że czasem jest też wstydliwa - wyznaje mąż słynnej restauratorki Waldemar Kozerawski, mieszkający i pracujący w Toronto chirurg medycyny estetycznej.

W jakich sytuacjach Magda Gessler jest nieśmiała i speszona?



- Gdy jest nie na swoim gruncie. Gdy przyjeżdża do mnie do Kanady i przedstawiam ją swoim przyjaciołom. Wtedy zachowuje się z dużą rezerwą, jest małomówna. Dopiero kiedy kogoś lepiej pozna, to się rozkręca - twierdzi Kozerawski.

Takim zachowaniem Gessler przypomina samą siebie z okresu dzieciństwa. Magda zaczęło mówić dopiero w wieku trzech lat, co w "Dzień dobry TVN" wyjawił jej ojciec, Mirosław Ikonowicz.



Pierwsze zdanie wypowiedziała do matki, gdy ta opiekowała się przeziębioną córką.



- Mamo, daj nożyczki, będziemy papierki wycinać - powiedziała i tą skomplikowaną frazą wprawiła rodzinę w osłupienie. Pominęła bowiem fazę dukania i od razu przeszła do płynnej polszczyzny.

Jesteście zaskoczeni?