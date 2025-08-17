Skóra piecze po opalaniu? Zobacz, jak uratować się domowymi sposobami (i nie tylko)

Co masz w domu, co pomoże na już?

Zanim pobiegniesz do apteki, zajrzyj do własnej lodówki, bo tam kryją się twoi pierwsi sprzymierzeńcy. Najważniejsze to jak najszybciej schłodzić rozgrzaną skórę.

Chłodny prysznic, nie lodowy! Wskocz pod letni, delikatny strumień wody. To przyniesie natychmiastową, błogą ulgę. Pamiętaj - żadnej lodowatej wody. Szok termiczny to ostatnia rzecz, jakiej potrzebuje twoja umęczona skóra.

Kefir, maślanka, jogurt naturalny. Tak, wiem, brzmi jak przepis na chłodnik, ale to działa! Okłady z zimnego nabiału to patent stary jak świat. Nałóż grubą warstwę na poparzone miejsca, poczekaj, aż zrobi się ciepły, a potem delikatnie spłucz. Uczucie ulgi jest nie do opisania.

Ogórek i ziemniak. Jeśli masz w lodówce zielonego ogórka, pokrój go w grube plastry (albo zetrzyj na tarce) i połóż na skórę. Działa jak kojący, wilgotny kompres. Podobnie zadziała surowy, schłodzony ziemniak. Natura wie, co robi.

Pij, pij i jeszcze raz pij. Oczywiście wodę! twoja skóra jest teraz jak gąbka na pustyni i krzyczy o nawodnienie nie tylko od zewnątrz, ale i od środka.

Jak leczyć oparzenia słoneczne? 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Kiedy domowe sposoby to za mało: Czego szukać w aptece?

Jeśli skóra boli tak, że nie możesz spać, a domowe sposoby dają ulgę tylko na pięć minut, czas na mały rajd do apteki. Nie musisz wykupywać połowy asortymentu. Skup się na jednym, legendarnym składniku.

Szukaj pantenolu, najlepiej w formie pianki. Dlaczego pianka? Bo nie trzeba jej wcierać w bolącą skórę. Psikasz delikatną, chłodzącą chmurką, a ona sama zaczyna działać cuda. Pantenol to taki superbohater dla poparzonej skóry - łagodzi ból, głęboko nawilża i daje kopa do szybszej regeneracji. To absolutny must-have w wakacyjnej apteczce. Warto też zwrócić uwagę na preparaty z alantoiną, która pięknie koi i zmiękcza skórę.

Faza na "węża", czyli co robić, gdy skóra zaczyna schodzić

Po kilku dniach najgorszy ból mija, ale zaczyna się kolejny, nieco irytujący etap - łuszczenie. Twoja skóra zaczyna wyglądać, jakbyś przechodziła wylinkę. To dobry znak, bo oznacza, że organizm pozbywa się martwego naskórka, by zrobić miejsce na nowy. I tutaj mam jedną, żelazną zasadę: POD ŻADNYM POZOREM NIE ZDRAPUJ TEJ SKÓRY!

Wiem, że kusi, ale odrywając płaty skóry, robisz sobie krzywdę, otwierając wrota dla bakterii i ryzykując brzydkimi przebarwieniami. Co więc robić?

Nawilżaj na potęgę. Teraz twój najlepszy przyjaciel to delikatny, bezzapachowy balsam nawilżający. Smaruj się nim obficie i często, a skóra będzie schodzić łagodniej i mniej swędzieć.

Noś luźne ciuchy. Bawełniane, przewiewne koszulki i spodnie będą teraz na wagę złota. Nic, co obciska i drapie.

Chroń nową skórę! Ta świeżo odsłonięta warstwa jest delikatna jak skóra niemowlaka. Chroń ją bezwzględnie przed słońcem, bo opali się (a raczej spali) w mgnieniu oka.

I tyle. Oparzenie słoneczne to niemiła lekcja pokory od słońca. Ale zamiast się złościć, potraktuj to jako przypomnienie na przyszłość: krem z filtrem to nie wróg, a przyjaciel. A teraz leć po kefir i daj swojej skórze trochę miłości

Budowali je dla zwykłych górników. Dziś takie mieszkania to łakomy kąsek Aleksandra Suława INTERIA.PL