Zbyt duża ilość detergentu

Paradoksalnie - im więcej proszku lub płynu do prania, tym gorzej. W takiej sytuacji nadmiar detergentu nie wypłukuje się całkowicie z włókien, przez co ręczniki stają się szorstkie i nie chłodną wody. Resztki proszku mogą też być powodem pojawienia się brzydkiego zapachu, szczególnie gdy ręczniki schną powoli.

Używanie płynu do płukania

Choć płyn do płukania sprawia, że ubrania są miękkie i pachnące, w przypadku ręczników działa odwrotnie. Tworzy warstwę, przez którą włókna spłaszczają się, dlatego z czasem ręczniki tracą swoją puchatość i zamieniają się w szorstką szmatkę. Stosowanie tego rodzaju detergentu blokuje również wchłanianie wody, więc materiał traci swoją podstawową funkcję.

Pranie w zbyt niskiej temperaturze

Zbyt niska temperatura prania (np. 30 st. C) nie usuwa skutecznie bakterii i grzybów, które mogą zacząć panoszyć się na materiale. Prowadzi to do pojawienia się charakterystycznego brzydkiego zapachu stęchlizny, a w skrajnych przypadkach może wywoływać podrażnienia skóry. Dla białych ręczników optymalna temperatura wynosi 60 st. C, a dla kolorowych 40-60 st. C, chyba że producent wskazał na ujętej na metce instrukcji użytkowania inaczej.

Przeładowanie pralki

Kolejny raz można stwierdzić, że przesada nie jest wskazana. Dotyczy ona również wypełniania urządzenia po brzegi. Upchane ciasno ręczniki nie mają miejsca, by swobodnie się wyprać i wypłukać. Włókna stają się zbite, a materiał traci miękkość.

Suszenie w wilgotnym pomieszczeniu

Po wyjściu z wanny lub spod prysznica ręczniki odruchowo odwieszasz na haczyk w łazience? Niepozorny nawyk może bardzo negatywnie wpływać na stan akcesoriów. Pozostawienie wilgotnych ręczników w zaparowanej łazience bez odpowiedniej wentylacji sprzyja rozwojowi pleśni i bakterii. To główna przyczyna brzydkiego zapachu, którego trudno się pozbyć.

Zbyt częste używanie suszarki bębnowej

Suszarka do prania to niezwykle przydatne urządzenie, zwłaszcza dla osób, które nie mają możliwości rozwieszenia mokrych rzeczy na świeżym powietrzu. Okazuje się wybawieniem także w zimowych miesiącach. Nie zawsze jednak jej częste używanie jest dobrym pomysłem ze względu na osłabienie włókien i skracanie żywotności materiału.

Jak prać ręczniki, by służyły długo? Podstawowe zasady

Dzięki unikaniu wymienionych błędów ręczniki przez długi czas będą miękkie, chłonne i pachnące - obejdzie się bez częstych wymian. Potrzebne są również odrobina uwagi i świadome podejście do prania, by zachować ich jakość na lata.

Ręczniki pierz oddzielnie od ubrań , szczególnie tych z zamkami, klamerkami czy rzepami.

Używaj niewielkiej ilości detergentu i zrezygnuj ze stosowania płynów do płukania.

Regularnie uruchamiaj program piorący o wyższej temperaturze, by skutecznie usunąć bakterie.

Susz ręczniki w przewiewnym miejscu lub na zewnątrz.

Raz na kilka prań dodaj do prania szklankę octu, by odświeżyć włókna.

