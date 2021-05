Ślub Meghan Markle i Harry'ego śledzili fani rodziny królewskiej na całym świecie. Każdy szczegół ceremonii był szczegółowo omawiany przez światowe media, a wiadomości o tym, co działo się na weselu i po nim, długo rozchodziły się w brytyjskiej prasie.



Od tego momentu życie Meghan i Harry'ego niezwykle się zmieniło. Dziś już nie są częścią rodziny królewskiej i wiodą oni życie w USA, z dala od monarchii.



Ta rocznica była dla małżonków wyjątkowa - spędzili ją tak, jak sami tego chcieli. Dodatkowo Meghan jeszcze nosi pod sercem kolejne ich dziecko, a termin porodu zbliża się wielkimi krokami.



Z okazji rocznicy para wymieniła się wyjątkowymi upominkami, by uczcić ten symboliczny moment.



"Uwielbiają wręczać sobie tradycyjne prezenty, które wykonują we własnym zakresie. Pierwsza rocznica była papierowa. Meghan napisała wówczas przemówienie weselne, oprawiła je w ramkę i wręczyła mężowi" - mówi źródło magazynu "People".



Tym razem trzecią rocznicę świętowali, wręczając sobie... skórzane prezenty, lub takie imitujące skórę ze względu na to, że trzecia rocznica zwana jest "skórzaną".



Nie zabrakło też pięknych słów i romantycznych gestów. Meghan i Harry mimo wielu przeszkód są szczęśliwi, że są razem i mogą świętować kolejną już rocznicę.



Reklama

Zdjęcie Meghan i Harry rocznicę ślubu świętowali z dala od rodziny królewskiej / i-Images / Pool/i-images/ / East News