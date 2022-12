Tak Michał Piela dowiedział się o chorobie. "Pojawiły się zasłabnięcia"

Michał Piela jest polskim aktorem filmowym, telewizyjnym, teatralnym i dubbingowym. Ma na koncie wiele ról w popularnych serialach. Popularność zawdzięcza jednak postaci aspiranta Mieczysława Nocula, w którą wciela się od lat w serialu "Ojciec Mateusz". Aktor cieszy się sympatią fanów telenoweli.

Michał Piela w ostatnim czasie przeszedł spektakularną metamorfozę. Znacząco zmienił tryb życia i dietę. Dzięki temu udało mu się zrzucić aż 30 kilogramów. Aktor zdecydował się na liczne wyrzeczenia, ponieważ chciał zadbać o zdrowie. Do niedawna ważył aż 120 kg. Wówczas dowiedział się o chorobie. Po konsultacji lekarskiej niespodziewanie usłyszał, że choruje na cukrzycę typu 2.

"Pojawiły się u mnie zasłabnięcia, częste drzemki w ciągu dnia, nie mogłem skupić się i miałem wzmożone pragnienie. Zbadałem sobie poziom cukru we krwi i okazało się, że mam cukrzycę typu 2" - tłumaczył Michał Piela w rozmowie z serwisem "Moja Cukrzyca".

Zdjęcie Michał Piela na planie serialu "Ojciec Mateusz" / Mieczyslaw Wlodarski/Reporter / East News

Michał Piela sporo schudł. Z tych produktów zrezygnował

Michał Piela postanowił zadbać o siebie i odciążyć swój organizm. W rozmowie z tygodnikiem "Świat i Ludzie" przyznał, że wielką podporą w walce o szczuplejszą sylwetkę była dla niego żona. To właśnie ona przyrządzała posiłki i dbała o dietę 43-letniego aktora.

Gotowanie zostawiłem małżonce, bo jestem smakoszem kuchni śląskiej, a ta jest dość kaloryczna. Moja żona świetnie sobie poradziła, przystosowała się do mnie, co na pewno bardzo mi pomogło w samodyscyplinie przyznał ulubieniec widzów.

Piela zdradził, że mimo utraty 30 kilogramów, nie zrezygnował z diety. Nadal odżywia się zdrowo. Szczególną wagę przywiązuje do jakośći posiłków.

"Zwracam uwagę na to, co jem, co piję. Unikam napojów gazowanych, zazwyczaj nie piję soków, a jeśli to naturalne, wyciskane. Częściej wybieram wodę, herbatę i kawę i Przestałem słodzić napoje" - zdradza.

