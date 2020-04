Michał Piróg czytał bajkę, będąc pod wpływem alkoholu?

Znany tancerz i choreograf podczas akcji czytania dzieciom bajki na Instagramie sprawiał wrażenie nietrzeźwego, co wytknął mu jeden z obserwatorów. Gwiazdor odniósł się do tych zarzutów i zdradził, co było prawdziwą przyczyną jego słabszej formy.

Zdjęcie Michał Piróg w czasie pandemii czyta dzieciom bajki /Mateusz Jagielski /East News

"W telefonie, na tablecie ciotka z wujkiem bajki plecie" to inicjatywa polskich gwiazd, która w połowie marca ruszyła na Instagramie. Biorą w niej udział takie sławy jak, m.in. Anna Dereszowska, Marta Żmuda Trzebiatowska i Michał Piróg.



Podczas transmisji na żywo na swoim kontach instagramowych czytają bajki. Chcą w ten sposób odciążyć rodziców, którzy zajmują się w domu swoimi dziećmi podczas epidemii koronawirusa. Każda gwiazda ma pół godziny na przeczytanie wybranej przez siebie bajki.

Reklama

W środę 15 kwietnia, o godzinie 19 swój dyżur rozpoczął Michał Piróg. Na początku transmisji widzowie zamiast jego twarzy zobaczyli czarny ekran i usłyszeli niezidentyfikowany stukot, co nasuwało podejrzenie, że Piróg zmaga się z jakimiś problemami technicznymi. W końcu tancerz pojawił w kadrze i przemówił. Mówił jednak ospale i niewyraźnie.

- Panie Michale, czy pan czasami nie jest pod wpływem alkoholu? - zapytał jeden z widzów.