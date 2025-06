Ajran to napój pochodzący z Turcji , a do jego produkcji używa się jogurtu z mleka owczego, krowiego lub koziego, wody i soli . W związku z tym ajran ma kwaśno-słony smak , ale można dodawać do niego również kilka listków mięty . Ponadto napój zazwyczaj serwuje się mocno schłodzony, a na jego powierzchni powinna być widoczna delikatna pianka .

Ajran to bardzo dobre źródło wielu składników odżywczych , w tym m.in. witaminy A , witamin z grupy B, C, D i E oraz minerały w postaci wapnia, żelaza, sodu czy cynku . Ajran zawiera w sobie żywe kultury bakterii , dzięki czemu poprawia kondycję jelit i usprawnia działanie układu trawiennego.

Regularne spożywanie tego napoju wzmacnia układ odpornościowy , pozytywnie wpływa na pracę mózgu i serca, a także wzmacnia kości , zmniejszając ryzyko osteoporozy. To jednak nie koniec zalet ajranu, ponieważ bierze on udział w procesach związanych z obniżeniem ciśnienia i redukuje poziom cholesterolu , tym samym chroniąc przed rozwojem miażdżycy czy powstawaniem udarów i zawałów.

Do naczynia przekładamy 250 ml jogurtu greckiego, wlewamy 250 ml wody i dodajemy szczyptę soli. Wszystkie składniki dokładnie miksujemy do momentu, aż powstanie niewielka pianka. Tak przygotowany ajran chowamy do lodówki, by nabrał odpowiedniej temperatury. Opcjonalnie możemy dodać kilka listków mięty lub startą na tarce skórkę z wyszorowanej limonki.