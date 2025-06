Co przyniesie czwartek, 26 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta Gwiazda

W relacjach prywatnych widać przebaczenie sobie oraz ludziom, chęć i siły, by zacząć od początku, podjąć kolejną próbę. Nie wstydź się łez, wrażliwości. Obmyj ból i rozczarowanie, pozwól słonej wodzie spływającej z oczu zalśnić jak kryształ i diament na zarumienionych policzkach. W finansach możesz zdobyć kapitał w branży uzdatniania wody.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą totalnie oddaną miłości. Ten ktoś żyje dla uczuciowego spełnienia, a bez mocniejszego bicia serca nie czuje w ogóle, że minął kolejny dzień. Jeżeli stać Cię na romantyczne gesty i namiętne wyzwania, możecie się świetnie porozumieć. W finansach musisz ująć kogoś swoją osobowością, połechtać jego próżność.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który łatwo poddaje się namiętnościom, a jego ulubiona emocja to… gniew. Nic tak nie dodaje energii jak "słuszna" złość i pragnienie odwetu. Wystrzegaj się osób niepotrafiących wybaczać, popędliwych w działaniu. W finansach ktoś może oszołomić Cię swoją ambitną retoryką, ale słowa to nie wszystko.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta Kapłanka

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z kimś, kto pomimo całej swojej serdeczności będzie dla Ciebie niedostępny. Tamtą osobę może wiązać przyrzeczenie, ślub, konieczność oddania wszystkich swoich sił pewnej istotnej misji. Liczy za to na platoniczny związek. W finansach trzeba będzie trzymać emocje na wodzy, nie łączyć uczuć z pracą.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta 2 Denarów

W życiu osobistym widać przelotną znajomość, wynikającą z doraźnej potrzeby. Kto sam nie ma za wiele, nie potrafi zbyt dużo zaoferować. Nie przedłużaj swojego pobytu w miejscu, które zostało ewidentnie pomyślane jako zaledwie krótki postój. W finansach możesz dostać skromną sumę "na rozruch" lub na podratowanie domowego budżetu, spłacenie długu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta Giermek Denarów

W relacjach prywatnych możesz natknąć się na osobę, która chce mieć wszystko, nawet jeśli nie wie, do czego miałoby się to przydać. Ten ktoś nie potrafi wyjść całkowicie z żadnego związku, stale nęcą go nowe relacje i pozostaje w dobrej komitywie "na wszelki wypadek". W finansach wystrzegaj się zrobienia rupieciarni z domu lub w miejscu pracy. Nie wszystko jest cenne.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą spokojną, rzeczową, nawykłą do głębokiego namysłu. Sprawia ona wrażenie, jakby nic jej nie obchodziło, a tak naprawdę sprawnie steruje otoczeniem z tylnego siedzenia. Lepiej mieć tego kogoś po swojej stronie. W finansach pewna decyzja nie przysporzy przyjaciół, ale zaoszczędzi czas i pieniądze.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta Kochankowie

W relacjach prywatnych widać dwie wzajemnie wykluczające się opcje, konieczność wybrania jednej ścieżki, a także natychmiastowego zapomnienia o tej drugiej. Ktoś może usilnie Cię do siebie namawiać, wskazywać na złożoną obietnicę, powzięte zobowiązanie. Tak naprawdę musisz słuchać tylko swojego serca. W finansach możliwy konflikt w zespole lub w zarządzie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta 7 Kielichów

W życiu prywatnym warto utemperować marzenia. Możesz dążyć do nieosiągalnego ideału lub kochać osobę całkowicie nieprzystępną. Czasem nasz mózg tak właśnie broni się przed prawdziwą bliskością - nakazuje sercu bicie dla kogoś, z kim nigdy nie zdoła się połączyć. W finansach wybujałe fantazje muszą znaleźć przełożenie na realne działania.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta As Denarów

W relacjach prywatnych możesz zrealizować teraz swój pełen potencjał. Ktoś stworzy Ci dobre warunki do rozwoju. Wykorzystaj je, by zrozumieć własne pragnienia, wyznaczyć cele i zorientować się, czego musisz się nauczyć, aby osiągnąć spełnienie. W finansach sprawdzi się przysłowie "ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka".

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta 6 Mieczy

W życiu osobistym przemyśl zerwanie niewygodnych układów, odsunięcie się od ludzi, którzy nie szanują Twojego zdrowia, czasu, nerwów. Ktoś potrzebuje pomocy, a Ty już nie dajesz rady? Znajdź osobę, która posiada odpowiednie zasoby i dystans. Nie musisz brać cudzego strapienia tylko na własne barki. W finansach możliwa będzie podróż finansowa lub dla większej swobody.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Rydwan

W życiu prywatnym ktoś może motywować Cię do działania, wyznaczać cel. Czy lubisz działać pod presją? Potrzebujesz określania kamieni milowych w związku, by móc traktować go z atencją? Możesz przekuć te naturalne potrzeby w sukces, zaimponować przedsiębiorczością. W finansach możesz odnieść sukces w branży motoryzacyjnej lub tworząc rozległe połączenia.

