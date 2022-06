Michał Szpak, "kolorowy ptak" polskiej sceny muzycznej, od zawsze zaskakiwał. Jednych zachwyca, innych szokuje swoim zachowaniem czy wyglądem. Teraz głośno jest o wpisie artysty, który ten opublikował na swoim Instagramie w środę.

Michał Szpak dokonał coming outu?

Szpak zwrócił się w nim do społeczności LGBTQ+ słowami: "Queerowa istoto, te słowa queerujemy dla Ciebie". Artysta posłużył się nazwą "Quuerarchia" i pisał o świecie wolnym od uprzedzeń. Przyznał, że marzy o rzeczywistości pełnej tolerancji. Właśnie w takiej przestrzeni każdy człowiek mógłby otwarcie wyrażać swoje poglądy i czuć się dobrze w swojej skórze.

Reklama

- Ten świat, w którym żyjemy, to za mało. Za dużo w nim nakazów, restrykcji, przemocy. Za dużo w nim tych, którzy nas nie znają [...]. Chcemy innego świata. Świata, w którym jest miejsce dla każdej i każdego - to fragment wypowiedzi Szpaka zamieszczonej na Instagramie. Niektórzy określili już ten wpis mianem manifestu.

Szpak zaznaczył, że społeczność LGBT+ nie jest sama w swoich zmaganiach i może liczyć również na jego wsparcie.

Zobacz również: Hebrajskie imiona w Polsce. Poznaj znaczenie najpopularniejszych

Michał Szpak: "Miłość nie ma płci"

To jednak nie koniec. Na swoim TikToku Michał Szpak umieścił nagranie, w którym mówi:

- Jestem osobą, która uważa, że miłość nie ma płci. To jest clue, że można kochać w różnych formach i spełniać się na różnych płaszczyznach. Jako człowiek szukający miłości i jako miłość, która szuka człowieka - powiedział Michał Szpak w swoim nagraniu na TikToku dostępnym TUTAJ.

Pod nagraniem pojawiło się sporo komentarzy. Jedna z fanek przyznała, że jest "dumna, że ma takiego idola". Ktoś napisał, że Szpak jest "niezrozumianym Niemenem współczesnych czasów". "Michał już pisałem każdy ma prawo do życia bez względu na wszystko i do tego, żeby być sobą. Moc jest w tobie" - skomentował jeden z internautów.

Natomiast na Instagramie artysta opublikował post zatytułowany "Co to jest Miłość?".

Instagram Post

Natomiast na YouTubie pojawił się fragment piosenki "Po raz pierwszy o miłości (24na7)".

Wideo youtube

Zobacz również: Katarzyna Zdanowicz w szczerych rozmowach. Podcast "Zdanowicz. Pomiędzy wersami"

Michał Szpak dementuje pogłoski o coming oucie

W mediach pojawiły się spekulacje, że artysta dokonał coming outu. Michał Szpak do wspomnianych doniesień odniósł się w rozmowie z Pudelkiem. Muzyk stanowczo zdementował te pogłoski i zdradził, że to element jego zawodowego projektu.

- Jest to oda, która została wystosowana przez organizatora wydarzenia, w którym biorę udział jako juror. Życie miasta nie jest mi obojętne i każda forma wsparcia jest ważna. Miesiąc wolności. Gdybym chciał zrobić coming out, zrobiłbym to w bardziej spektakularny sposób - przyznał w rozmowie z portalem Pudelek Michał Szpak.

Michał Szpak stał się popularny w 2011 roku, gdy był jednym z uczestników programu "X-Factor". Jego interpretacja piosenki Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat" zachwyciła jurorów. Artysta nigdy nie bał się wyrażać siebie - jednych zachwyca swoim wizerunkiem scenicznym, innych szokuje.

***

Zobacz również:

Kim Kardashian zniszczyła suknię Marylin Monroe? Do sieci trafiły zdjęcia

Michał Szpak zrobił coming out? "Niech żyje Queerarchia!"