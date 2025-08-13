Ogród nie musi zachwycać wyłącznie latem - wystarczy posadzić rośliny, które efektownie prezentują się także jesienią. Dzięki temu możesz cieszyć się ich urokiem niemal przez cały rok. Jednym z krzewów, na który warto zwrócić uwagę, jest pięknotka.

Jak wysoko rośnie pięknotka? To roślina, która zachwyca przez cały rok

Pięknotka naturalnie występuje w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Dobrze sobie radzi w naszym klimacie i zachwyca swoim wyglądem szczególnie jesienią, kiedy pojawiają się na niej kuliste owoce. Roślina należy do rodziny werbenowatych i obejmuje aż 140 gatunków roślin.

Pięknotka może dorastać do 1-4 metrów wysokości. Charakteryzuje się lancetowatymi, ząbkowanymi liśćmi, które jesienią przebarwiają się na jaskrawe odcieni żółci, pomarańczy lub nawet purpury. Stanowią idealny kontrast dla jej drobnych, fioletowych kwiatów zebranych w grona, które z czasem na jesień zamieniają się w owoce - najpierw białe, a później fioletowe. To sprawia, że swoim wyglądem zachwyca przez cały sezon.

W sklepach ogrodniczych możemy dostać wiele ciekawych odmian tej rośliny. Do najciekawszych należą:

pięknotka japońska - niski krzew o wysokości do 180 cm, który charakteryzuje się kulistym pokrojem,

pięknotka rozwidlona - również niska odmiana, która dorasta do 1,5 m wysokości, można dostać jej odmiany, które mają owoce o bardzo intensywnym fioletowym kolorze,

pięknotka Bodiniera - jedna z najpopularniejszych odmian pięknotki, ma miotlasty pokrój i dorasta nawet do 4 metrów wysokości, wyróżnia się obfitym owocowaniem.

Jak uprawiać pięknotkę? Stanowisko, podlewanie, zasady pielęgnacji

Pięknotkę należy sadzić na słonecznych i ciepłych stanowiskach, osłoniętych od wiatru. W cieniu i półcieniu może słabiej kwitnąć, a przez to owocować. Najlepiej umieścić ją w gruncie wiosną, kiedy nie ma już ryzyka przymrozków. Dzięki temu damy jej odpowiednio dużo czasu na ukorzenienie się przed nadejściem zimy.

Podłoże pod pięknotkę powinno być żyzne i próchnicze. Roślina preferuje ziemię o umiarkowanym pH - może być od lekko kwaśnego do lekko zasadowego. Po posadzeniu warto ją ściółkować - ochronimy glebę przed nadmiernym parowaniem i dostarczymy ziemi próchnicy.

Pięknotka 123RF/PICSEL

Roślina źle znosi suszę, przez co należy zadbać, aby jej podłoże było stale umiarkowanie wilgotne. Z tego powodu należy ją regularnie podlewać - szczególnie latem.

Warto zwrócić uwagę również na odpowiednie nawożenie - niedobór składników odżywczych może prowadzić do przedwczesnego zrzucania owoców przez roślinę. Nawożenie najlepiej rozpocząć wiosną, gdy krzew wchodzi w fazę wegetacji, a następnie powtarzać zabieg mniej więcej raz w miesiącu, aż do końca lipca. Do dokarmiania najlepiej sprawdzą się nawozy wieloskładnikowe.

Po zakończeniu sezonu ważne jest przycinanie. W pierwszym roku należy bardzo mocno przyciąć roślinę - skracamy jej pędy nad 2-3 oczkami nad ziemią. W drugim roku po posadzeniu należy przyciąć je o połowę, jednocześnie nadając krzewowi odpowiedni kształt. Z kolei w trzecim roku wykonujemy jedynie cięcie sanitarne, dzięki któremu pozbawiamy roślinę starszych i uszkodzonych pędów.

Czy pięknotka jest jadalna? Zastosowanie pięknotki w ogrodzie

Pięknotka to roślina doceniana za swoje walory dekoracyjne. W niektórych krajach Azji kiedyś używano jej kory i liści w medycynie ludowej. Jej owoce nie są jednak jadalne. Mimo że wyglądają ciekawie, mogą powodować nieprzyjemne dolegliwości, przez co nie należy ich spożywać.

Krzew callicarpa lamiaceae z fioletowymi jagodami zimą 123RF/PICSEL

W ogrodzie pięknotka najlepiej prezentuje się sadzona w grupach - kilka krzewów obok siebie tworzy efektowne kompozycje, a same rośliny lepiej owocują. Można ją również sadzić w towarzystwie innych krzewów ozdobnych, takich jak berberysy, hortensje czy wrzosy, co sprawi, że ogród będzie wyglądał atrakcyjnie także jesienią.

Pięknotka świetnie sprawdzi się również jako żywopłot lub szpaler wzdłuż ogrodowych ścieżek. Dzięki temu, że zachowuje dekoracyjny wygląd aż do zimy, będzie cieszyć oko niemal przez cały rok.

