Obiad za grosze? Kotlety chłopskie w roli głównej

Kotlety chłopskie to dowód, że prosta kuchnia potrafi być najlepsza. Łączą w sobie smak dzieciństwa, praktyczność i pomysłowość. Nadają się na codzienny obiad, do pracy, na piknik i w podróż. Warto mieć ten przepis pod ręką - zwłaszcza gdy w lodówce czai się trochę resztek, które można zamienić w coś pysznego. Sprawdź przepis, który podbije twój stół i serca domowników.

Kotlety chłopskie to doskonały sposób na ekonomiczny i szybki obiad
Kotlety chłopskie to doskonały sposób na ekonomiczny i szybki obiad

Kotlety chłopskie - co to za wynalazek?

Kotlety chłopskie to jedno z tych dań, które narodziły się z potrzeby. Dawniej w wiejskich domach nic się nie marnowało - do kotletów trafiało mięso z rosołu, ugotowane ziemniaki, resztki warzyw i trochę przypraw.

Efekt? Sycące, miękkie kotlety, które można podać na gorąco, ale też włożyć do kanapki i zjeść w polu czy w drodze.

Dlaczego nazywają się chłopskie?

Nazwa nie ma nic wspólnego z brakiem elegancji - wręcz przeciwnie, to hołd dla prostoty i pomysłowości wiejskiej kuchni. "Chłopskie" znaczy tu "zrobione z tego, co w spiżarni" - połączenie mięsa, ziemniaków i warzyw, które były łatwo dostępne na wsi. To kuchnia sycąca, tania i praktyczna.

Dlaczego warto spróbować?

Są szybkie do zrobienia i ekonomiczne, bo można użyć resztek z poprzedniego obiadu. Idealne dla całej rodziny - łagodne w smaku, można je podać także dzieciom.

Kotleciki z mięsa mielonego podane na białym talerzu z natką pietruszki, w tle rozsypany pieprz, papryczki chilli, czosnek oraz butelka oliwy.
Do kotletów chłopskich możesz dodać szczypiorek

Z czym kotlety chłopskie smakują najlepiej?

Kotlety chłopskie świetnie komponują się z domowym puree ziemniaczanym i mizerią, ale równie dobrze pasują do buraczków, surówki z kiszonej kapusty czy świeżego chleba. W wersji nowoczesnej można włożyć je do bułki z warzywami i zrobić swojskiego burgera.

Przepis na kotlety chłopskie

Składniki

Porcja: dla 4 osób (ok. 10–12 kotletów)

  • 300 g mięsa mielonego (wieprzowo-wołowe lub drobiowe)
  • 300 g ugotowanych ziemniaków (najlepiej z dnia poprzedniego)
  • 1 duża cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • 1 marchewka (starta na drobnych oczkach)
  • 1 jajko
  • 3 łyżki bułki tartej (+ do panierowania)
  • sól i pieprz do smaku
  • 1 łyżeczka majeranku
  • olej do smażenia

Sposób przygotowania

  1. Ziemniaki rozgnieć tłuczkiem lub przeciśnij przez praskę.
  2. Cebulę drobno posiekaj, podsmaż na odrobinie oleju do zeszklenia.
  3. Do miski przełóż mięso mielone, ziemniaki, startą marchew, podsmażoną cebulę i przeciśnięty czosnek.
  4. Dodaj jajko, bułkę tartą, sól, pieprz i majeranek. Wyrób masę ręką, aż składniki dobrze się połączą.
  5. Z masy formuj kotlety, obtocz w bułce tartej.
  6. Smaż na średnim ogniu po ok. 4-5 minut z każdej strony, aż będą złociste i chrupiące.
  7. Podawaj od razu lub wystudź - na zimno też są pyszne.

Przepis jest uniwersalny, bo można go modyfikować. Nie masz marchewki? Dodaj pietruszkę lub selera. Chcesz wersję bardziej sycącą? Dorzuć trochę żółtego sera do środka. A jeśli wolisz zdrowszą wersję - upiecz kotlety w piekarniku.

