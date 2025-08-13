Obiad za grosze? Kotlety chłopskie w roli głównej
Kotlety chłopskie to dowód, że prosta kuchnia potrafi być najlepsza. Łączą w sobie smak dzieciństwa, praktyczność i pomysłowość. Nadają się na codzienny obiad, do pracy, na piknik i w podróż. Warto mieć ten przepis pod ręką - zwłaszcza gdy w lodówce czai się trochę resztek, które można zamienić w coś pysznego. Sprawdź przepis, który podbije twój stół i serca domowników.
Kotlety chłopskie - co to za wynalazek?
Kotlety chłopskie to jedno z tych dań, które narodziły się z potrzeby. Dawniej w wiejskich domach nic się nie marnowało - do kotletów trafiało mięso z rosołu, ugotowane ziemniaki, resztki warzyw i trochę przypraw.
Efekt? Sycące, miękkie kotlety, które można podać na gorąco, ale też włożyć do kanapki i zjeść w polu czy w drodze.
Zobacz również:
- W czeskiej kuchni jest prawdziwym hitem. Spróbujesz raz i przepadniesz. Przepis na wyśmienitą sałatkę ziemniaczaną
- To nie nasiona chia ani siemię lniane. Małe ziarenka są pogromcami skoków cukru
- Wspierają trawienie, odporność i dobrze działają na jelita. Zobacz, dlaczego jeszcze warto pić soki z kiszonek
Dlaczego nazywają się chłopskie?
Nazwa nie ma nic wspólnego z brakiem elegancji - wręcz przeciwnie, to hołd dla prostoty i pomysłowości wiejskiej kuchni. "Chłopskie" znaczy tu "zrobione z tego, co w spiżarni" - połączenie mięsa, ziemniaków i warzyw, które były łatwo dostępne na wsi. To kuchnia sycąca, tania i praktyczna.
Dlaczego warto spróbować?
Są szybkie do zrobienia i ekonomiczne, bo można użyć resztek z poprzedniego obiadu. Idealne dla całej rodziny - łagodne w smaku, można je podać także dzieciom.
Z czym kotlety chłopskie smakują najlepiej?
Kotlety chłopskie świetnie komponują się z domowym puree ziemniaczanym i mizerią, ale równie dobrze pasują do buraczków, surówki z kiszonej kapusty czy świeżego chleba. W wersji nowoczesnej można włożyć je do bułki z warzywami i zrobić swojskiego burgera.
Przepis na kotlety chłopskie
Składniki
Porcja: dla 4 osób (ok. 10–12 kotletów)
- 300 g mięsa mielonego (wieprzowo-wołowe lub drobiowe)
- 300 g ugotowanych ziemniaków (najlepiej z dnia poprzedniego)
- 1 duża cebula
- 2 ząbki czosnku
- 1 marchewka (starta na drobnych oczkach)
- 1 jajko
- 3 łyżki bułki tartej (+ do panierowania)
- sól i pieprz do smaku
- 1 łyżeczka majeranku
- olej do smażenia
Sposób przygotowania
- Ziemniaki rozgnieć tłuczkiem lub przeciśnij przez praskę.
- Cebulę drobno posiekaj, podsmaż na odrobinie oleju do zeszklenia.
- Do miski przełóż mięso mielone, ziemniaki, startą marchew, podsmażoną cebulę i przeciśnięty czosnek.
- Dodaj jajko, bułkę tartą, sól, pieprz i majeranek. Wyrób masę ręką, aż składniki dobrze się połączą.
- Z masy formuj kotlety, obtocz w bułce tartej.
- Smaż na średnim ogniu po ok. 4-5 minut z każdej strony, aż będą złociste i chrupiące.
- Podawaj od razu lub wystudź - na zimno też są pyszne.
Przepis jest uniwersalny, bo można go modyfikować. Nie masz marchewki? Dodaj pietruszkę lub selera. Chcesz wersję bardziej sycącą? Dorzuć trochę żółtego sera do środka. A jeśli wolisz zdrowszą wersję - upiecz kotlety w piekarniku.