A dodatkowo w mazurskim domu pojawią się nowi uczestnicy, którzy wprowadzą spore zamieszanie. Dorośli nie spodziewają się kolejnych gości. Do grona poszukujących miłości singli dołączy Sławomir, który do programu przyjechał z synem Kubą oraz chwilę później nieoczekiwanie zawita Anna. W programie dołączy razem z córką Julią. Wejście tej dwójki uczestników wywoła spore zamieszanie wśród zarówno rodziców jak i dzieci.

Moja mama i twój tata" to program o pięknej podróży życiowej, jaką odbyli bohaterowie przełamując lęk i dając sobie jeszcze życiową szansę. Jest w tym formacie coś niezwykłego, co przykuje uwagę widza. To nasze życiowe, lustrzane odbicie, które pokazuje, że chociaż różnimy się od siebie, to jednak bardzo jesteśmy podobni w swoich pragnieniach bycia szczęśliwym. Kochać i być kochanym to uskrzydlenie nie tylko samych bohaterów, ale także ich najbliższych czyli dorosłych dzieci, które chcą, by ich rodzice byli szczęśliwi.