Spis treści: 01 Monica Bellucci o akceptacji ciała

02 Monica Bellucci odkryła sekret wiecznej młodości. Tak dba o formę

03 Monica Bellucci: styl

Monica Bellucci- jedna z najbardziej popularnych włoskich aktorek i modelek, która zachwyca nieprzerwanie od początku kariery. Zarówno nowymi aktorskimi kreacjami, jak i urodą. Urodziła się w miasteczku Citta di Castello. Po ukończeniu liceum zaczęła studia prawnicze na Uniwersytecie w Perugii. W tym samym czasie rozpoczęła się jej przygoda z modelingiem, dzięki czemu mogła się utrzymać na studiach.

Jednak w pewnym momencie jej kariera nabrała takiego rozpędu, że połączenie tych dwóch rzeczy było już niemożliwe. Jeśli chodzi o świat filmu, to Bellucci zyskała większy rozgłos dzięki roli w filmie "Malena", w którym zagrała tytułową bohaterkę. W ostatnich latach jedną z jej najgłośniejszych ról była ta w filmie "Spectre" (2015). W kolejnej odsłonie przygód Jamesa Bonda wcieliła się w Lucię Sciarrę. Miała wówczas 50 lat.

Monica Bellucci o akceptacji ciała

Gwiazda od zawsze podkreślała znaczenie akceptacji siebie i pokochania własnego ciała. Sama nigdy nie miała problemu z tym, by eksponować swoje kobiece kształty.

- Zawsze mówię młodziutkim dziewczynom: "Naucz się kochać swoje ciało". Bo ideał nie istnieje i jest całkiem oczywiste, że kobieta z krągłościami jest niemniej piękna niż szczupła dziewczyna. Po prostu trzeba nauczyć się akceptować siebie taką jaka jesteś - powiedziała kiedyś słynna aktorka.

Monica Bellucci odkryła sekret wiecznej młodości. Tak dba o formę

Dla Bellucci czas się zatrzymał. Aktorka ma 59 lat i przyznaje, że z wiekiem staje się coraz piękniejsza. Powiedziała też, że "nie będzie przepraszać za swoją urodę". Jak gwieździe udaje się zachować zgrabną sylwetkę i promienny wygląd? Bellucci wyznała kiedyś, że nie chodzi na siłownię, bo jest na to za leniwa.

- Nie mam obsesji, by być chudą. Jestem kobietą, mam swoje krągłości. Jeśli masz chudą sylwetkę, to oczywiście jest to w porządku i jest piękne, ale jeśli naturalnie masz krągłości... Nie sądzę, że naturę trzeba zmieniać - powiedziała niegdyś Bellucci.

Zdjęcie Monica Bellucci to ikona kina i stylu / Dia Dipasupil/Getty AFP/East News / East News

Fani są pod wrażeniem aktorki, czemu wielokrotnie dają wyraz m.in. w sekcji komentarzy na Instagramie. Bellucci stara się w miarę regularnie publikować nowe zdjęcia i pokazywać, co aktualnie porabia. "Bogini", "Najpiękniejsza kobieta na świecie", "Zjawiskowa", "Królowa", "Czas się dla ciebie zatrzymał" - pod każdym ze zdjęć sypią się między innymi takie komplementy.

Aktorka stara się jednak od czasu do czasu spędzać aktywnie czas - wtedy wybiera jogę albo pływa. Lubi też kickboxing i capoeirę. Bellucci nie stosuje wymyślnych diet - na ogół je to, co lubi, nie pali papierosów i nie pije alkoholu. Jest fanką makaronu i czekolady. We wszystkim znajduje jednak umiar i na co dzień stara się odżywiać przede wszystkim zdrowo. Jeśli chce zrzucić kilka kilogramów, w jej menu dominują sałatka z warzyw z oliwą z oliwek, gotowana ryba, warzywa, owoce, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jajka, ryż i świeżo wyciskane soki. Jak widać, jest to bardzo zdrowy i nieskomplikowany jadłospis.

Monica Bellucci: styl

Zdjęcie Styl Moniki Bellucci jest kobiecy i zmysłowy. Gwiazda uwielbia eksponować sylwetkę / Bridgeman Images/East News / East News

Monica Bellucci to bez wątpienia ikona włoskiego "dolce vita", ale i ikona stylu. Wystarczy spojrzeć na jej kreacje z Nowego Jorku, Cannes czy Wenecji. Gwiazda zawsze zachwycała wyczuciem stylu. Najczęściej stawia na włoskim projektantów, np. Dolce&Gabbana, Armani, Gucci czy Versace. Od czasu do czasu lubi też pokazać się w ubraniach od Diora czy Louis Vuitton.

Aktorka chętnie stawia na kobiece i podkreślające jej figurę kreacje. Ze względu na to, że Bellucci ma figurę klepsydry, dopasowane sukienki są jakby stworzone dla niej. Aktorka raczej nie podąża za trendami, tylko stawia na klasykę i elegancję, w której bez wątpienia jej do twarzy.

Gdy pojawia się na czerwonym dywanie, jej stylizacje kradną całe show. Aktorka uwielbia zmysłowe sukienki, dekolty, koronki, błysk i... czarny kolor. Od zawsze była fanką czerni, dlatego też najczęściej na oficjalne wydarzenia wybiera sukienki w tym kolorze. To modele, które podkreślają sylwetkę i wcięcie w talii. Gwiazda stwierdziła nawet, że "nie ma lepszej diety niż idealnie dobrana czarna sukienka".

