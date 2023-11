Klaudia el Dursi chwali się nowym mieszkaniem. Tak teraz mieszka

Oto czym zajmuje się Marta Krupa. Czy pójdzie w ślady starszej siostry?

Agnieszka Osiecka: Poetka "na zakręcie"

Dominika Chorosińska nową minister kultury. Oto jak nazwała szóstkę swoich dzieci Choć patrząc na jej niesamowitą formę naprawdę trudno w to uwierzyć, to Jennifer Lopez skończyła w tym roku 54 lata, a od jej fonograficznego debiutu minęły już 24! Wokalistka i aktorka nie zwalnia jednak tempa i wciąż udowadnia, że nie bez powodu nazywana jest jedną z najpopularniejszych artystek świata, a nawet ikoną mody i popkultury. Tytuł jednej z najpiękniejszych kobiet świata jest już tylko wisienką na torcie.

Jennifer Lopez ostatni krążek wydała w 2014 roku - nic dziwnego więc, że fani z entuzjazmem zareagowali na zapowiedź nowej płyty. Teraz J.Lo podzieliła się z nimi pierwszymi zajawkami promującego ją teledysku oraz filmu, który powstał przy pomocy jej ukochanego, aktora i reżysera Bena Afflecka.

Czytaj również: Jennifer Lopez zwróciła na siebie uwagę. Postawiła na oryginalną stylizację

Reklama

Jennifer Lopez zapowiada nową płytę i teledysk. Film zrobił jej Ben Affleck

Jennifer Lopez już jakiś czas temu poinformowała fanów, że pracuje nad nowym krążkiem. Teraz ogłosiła, że pierwszy singiel pt. "Can’t Get Enough" będzie dostępny w streamingu od 10 stycznia 2024 roku. Premierę dziewiątej płyty wokalistki pt. "This is me...Now" zaplanowano natomiast na 16 lutego. Tego samego dnia pojawi się wyreżyserowany przez Dave’a Meyersa krótkometrażowy film, do którego scenariusz napisała sama Lopez z pomocą Matta Waltona i Bena Afflecka. Będzie on dostępny w Amazon Prime Video.

Wczoraj gwiazda podzieliła się z fanami na Instagramie zapowiedzią tego filmu.

Instagram Post Rozwiń

Najnowszy krążek J.Lo będzie zawierał łącznie 13 piosenek w stylistyce R&B i popu, z domieszką hip-hopu. W tworzeniu wydawnictwa wokalistce pomogli Angel Lopez, Jeff „Gitty” Gitelman, HitBoy, Tay Keith i INK. Na Instagramie gwiazdy pojawił się już teaser teledysku do "Can’t Get Enough" oraz jedna z wielu okładek płyty. Też czekacie na to wydawnictwo?

Zobacz również: Adam Małysz nie zdecydował się na drugie dziecko. Teraz zdradził dlaczego