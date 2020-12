Monika Mrozowska na czas ciąży powzięła ważne postanowienie

Aktorka i autorka książek kulinarnych, jako orędowniczka minimalizmu, uznała, że podczas ciąży nie będzie sobie kupować specjalnych ubrań. Mimo że jest już w ósmym miesiącu ciąży, udaje się jej wytrwać w tym postanowieniu.

Zdjęcie Monika Mrozowska oczekuje czwartego dziecka /Artur Zawadzki /Reporter

"Ależ się pięknie ten grudzień zaczyna... Tyle słońca, lekki mróz... A tak się obawiałam tego okresu w ciąży. Przede wszystkim zastanawiałam się... co ja będę na siebie zakładać?! Przecież nie mogłabym przez ostatnie tygodnie snuć się tylko w koronkowej bieliźnie i szlafroczku" - Monika Mrozowska, która znajduje się obecnie w trzecim trymestrze ciąży, dzieli się swoimi przemyśleniami na Instagramie. Tekst idzie w parze z ciążowym portretem, do którego pozowała w... koronkowej bieliźnie i szlafroku.

40-latka podzieliła się postanowieniem, które powzięła na czas swojego błogosławionego stanu.



"Obiecałam sobie, że choć temat będzie trudny do ogarnięcia, spróbuję nie kupować żadnych ciążowych ubrań. Dlaczego? Bo kupowanie >>na chwilę<< aż mnie fizycznie boli... Wszystko co jest w mojej szafie i co w czasie ciąży do niej przybyło służyło mi wcześniej i będzie mi służyć również, gdy o chodzeniu z brzuchem zupełnie zapomnę" - opowiada gwiazda "Rodziny zastępczej".

Instagram Post

Jakie ubrania ma na podorędziu? "Mam dużo dresów, które są dobre na wszystko. Sukienki bawełniane pięknie się rozciągają, moje dwie ukochane kurtki już co prawda ledwo dopinam, ale... w szafie wiszą jeszcze dwie zimowe płaszcze oversize z poprzednich sezonów, więc... najwyżej na nie się przerzucę. Jedynie spodnie ciążowe jakie mi +grożą+ to te, które mam dostać od Justynki (Justyny Kozłowskiej, vlogerki - przyp. red.), ale... są używane, więc nawet jeśli pochodzę w nich 2-3 razy to serce nie będzie mi krwawić" - przyznaje.

"Piękna" - pochwaliła Mrozowską Anita Sokołowska. Pod wpisem komentarz zamieściła też inna aktorka, Anna Powierza: "Aż Ci pozazdrościłam i brzuszka, i dylematów. Gdy ja byłam w ciąży, nie kupiłam nic ciążowego. Jak nie dopinałam się w kurtkę, zarzucałam z przodu gruby wełniany szal i też było ok.! Ściskam mocno". A gdy jedna z internautek zawyrokowała: "Chyba bliźniaki będą", Mrozowska odpowiedziała: "Mogłabym tego nie udźwignąć".

Ikona zdrowego stylu życia ma troje dzieci. 17-letnią Karolinę, 10-letnią Jagodę i 6-letniego Józefa. W połowie września 40-letnia aktorka ogłosiła, że oczekuje czwartego dziecka.

Instagram Post

