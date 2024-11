-cki/-cka - również wskazuje na przynależność do majątku lub ziemi, choć występuje rzadziej niż -ski. Przykłady to Niemojewicki (od Niemojewice), Wilecki (od Wilków);

Jeśli chcemy sprawdzić, czy nasze nazwisko wywodzi się z rodu szlacheckiego, na samym początku powinniśmy dokładnie przejrzeć dokumenty rodzinne. Akty urodzenia , ślubu czy zgonu często zawierają wskazówki na temat pochodzenia . W dokumentach kościelnych, czyli w metrykach chrztów oraz ślubów, nazwiska szlacheckie bywały opatrzone herbem lub określeniem " urodzony " (łac. nobilis ), co mogło świadczyć o przynależności do stanu szlacheckiego.

Końcówki -ski i -ska wywodzą się od nazw miejscowości, majątków ziemskich lub wsi, którymi dana rodzina władała. Nazwisko Sobieski odnosi się do miejscowości Sobieszyn, a Potocki - do Potoka. W praktyce oznaczało to przynależność do ziemi lub regionu, co było jednym z podstawowych wyznaczników tożsamości w społeczeństwie feudalnym. Jednak po unii z Litwą w 1569 roku końcówki -ski i -ska zaczęły być używane także przez mieszczan i bogatych chłopów, którzy w ten sposób podnosili swój status społeczny. W XIX wieku, wraz z procesami uwłaszczeniowymi, nazwiska te stały się bardziej powszechne. Dlatego dziś ich obecność nie zawsze jednoznacznie wskazuje na szlacheckie pochodzenie.