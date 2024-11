Poznaj kota, który idealnie do ciebie pasuje. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań

Przeczytaj pytania i zaznacz jedną odpowiedź, która najlepiej opisuje twoje preferencje. Najlepiej zapisuj ją gdzieś w notatniku. Na koniec ważne jest, których odpowiedzi (a, b, c, czy d) udzieliłaś najwięcej.

c) Intensywna sesja rozwojowa - ćwiczę nowe hobby lub zajmuję się zleconym projektem.

d) Lubię koty niezależne, które pojawiają się, gdy mają na to ochotę.

c) Fascynują mnie koty z charakterem, które mają swoje zdanie.

b) Kot, który lubi siedzieć na kolanach, to mój ideał.

d) Cichy i minimalistyczny , idealny do relaksu w pojedynkę.

c) Praktyczny , z miejscem na różne pomysły i projekty.

b) Ciepły i przytulny , stworzony do odpoczynku.

4. Jakie jest twoje podejście do porannych obowiązków?

c) Elastyczność - wszystko zależy od dnia, czasem wcześnie, czasem późno.

c) Zajęcia rozwijające - coś, co uczy mnie czegoś nowego.

a) Sport - coś, co podnosi adrenalinę i angażuje ciało.

6. Gdyby twój kot miał posiadać supermoc, co by to było?