Największe afery polskiego show-biznesu

W ostatnim czasie, głównie za sprawą koronawirusa, świat niemal stanął na głowie. Pandemia nie przeszkodziła jednak polskim celebrytom w wywoływaniu różnego rodzaju skandali: od wpadek prezenterów telewizji śniadaniowych po nietrafione porady zdrowotne. Oto przegląd największych afer polskiego show-biznesu z ostatnich miesięcy.

Filip Chajzer znany jest z licznych wpadek

Filip Chajzer vs reszta świata

Filip Chajzer to prezenter radiowy i telewizyjny, znany głównie z programu "Dzień Dobry TVN" oraz... częstego wywoływania skandali. U wielu osób wzbudził niesmak, kiedy w grudniu zeszłego roku na antenie telewizji zaprezentował atak paniki. Miało być zabawnie, a wyszedł z tego niesmaczny żart.

Po tym incydencie wiele osób wyraziło w sieci swoje zażenowanie i domagało się zwolnienia prezentera. Chajzer przeprosił za swój wyczyn, ale jednocześnie zrobił z siebie ofiarę, wyznając, że wiele osób postanowiło wymierzyć mu sprawiedliwość i ukarać go za ten żart. Potem prezenter zaczął publikować nieprzychylne komentarze internautów.

Afery i sposób działania Filipa Chajzera przeanalizował w swoim filmie na YouTube Gargamel.

- "Odwracanie kota ogonem" to ulubiona gra Filipa, w której po latach praktyki jest już mistrzem. Dokładnie to samo zrobił po wielkiej akcji z atakami paniki. Gdy połowa posta z pozornymi przeprosinami, skierowanymi do osób, które zostały zaatakowane przez twoje wybryki, opisuje, jak to tobie się dostało po dupie i tobie jest smutno, bo ktoś rzucił się na twoją piętę Achillesa, to sprawia, że jeszcze bardziej plujesz na osoby, które chciałeś przeprosić - tłumaczył YouTuber.

Na kolejny wyczyn dziennikarza nie trzeba było długo czekać. W kwietniu na Instagramie ukazał się filmik, na którym widać jego zmagania z foliowymi torebkami. W zamyśle miało być zabawnie, ale wyszło, jak zwykle.



"Foliowe rękawiczki plus siatka na warzywka... Czyli ten moment, kiedy czujesz, że ok 22:00 wyprowadzą cię ze sklepu... mieliście to" - opisał swoją przygodę.



Wiele osób oburzyło nieekologiczne podejście prezentera. "Niby taki mądry, a paprykę do foliówki pakuje, zamiast do woreczka. Nawet w DDTVN pokazywali, jak uszyć. Trochę obciach", "A wystarczy mieć wielorazowe siateczki na owe warzywka, a nie plastik-fantastic, co to planetę ziemię zabija" - pisali internauci

Warto też przypomnieć wpadkę, jaka miała miejsce w zeszłym roku w programie "Ameryka Express". Jednym z zadań uczestników było pocałowanie trzech zupełnie obcych kobiet. Filip Chajzer, Tomasz Karolak i Jakub Urbański całowali zszokowane kobiety bez ich pozwolenia. Prezenter TVN jedną z nich nawet złapał za pierś.

Mamy nadzieję, że Filip Chajzer nauczył się czegoś na własnych błędach i wszelkie skandale będzie już omijał szerokim łukiem.