Naomi Campbell została pozwana przez swojego byłego partnera

Rosyjski miliarder Władysław Doronin wniósł do sądu pozew przeciwko swojej byłej ukochanej, Naomi Campbell. Żąda od niej zwrotu pieniędzy, które jej pożyczył. Sprawa dotyczy milionowej kwoty.

Zdjęcie Naomi Campbell ma spore długi u swojego byłego partnera /John Shearer /Getty Images

Naomi Campbell i Władysław Doronin byli parą od 2008 do 2013 roku. Ich drogi znów się zeszły, ale towarzyszą temu nieprzyjemnie okoliczności. Portal TMZ dotarł do dokumentów pozwu, jaki przeciwko supermodelce złożył rosyjski potentat rynku nieruchomości.

Wynika z nich, że Doronin domaga się od Campbell, by zwróciła mu pieniądze, które pożyczał jej na przestrzeni lat. Dokładna kwota długu nie jest znana. Ale to nie wszystko. Biznesmen żąda też od modelki, żeby zwróciła mu należące do niego przedmioty, które są warte łącznie ponad trzy miliony dolarów.

Gdy byli parą, Doronin zasypywał Campbell drogimi prezentami, gościł ją na swoim jachcie, zapraszał ją też do swojej posiadłości na Wyspie Kleopatry w Turcji, gdzie ma dom w kształcie Oka Horusa. Majątek Doronina szacowany jest na miliard dolarów.



