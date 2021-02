Natalia Siwiec od lat szczyci się piękną figurą. Jednak fani ostatnio zauważyli, że modelka sporo schudła i nie są przekonani, czy jest to dla niej korzystne.

Natalia Siwiec nigdy nie miała problemów ze zbędnymi kilogramami. Nawet gdy zaszła w ciążę, nie zaszkodziło to jej zgrabnej sylwetce.

Była jedną z gwiazd, które w rekordowym tempie wróciły do formy sprzed ciąży.



Nieustannie dba o to, by jeść zdrowo i zawsze mieć czas na trening. Jest także świadoma tego, że ciało w pracy modelki jest niezwykle ważne.



Jednak ostatnio fani zaniepokoili się jej najnowszym zdjęciem. Gwiazda pozuje do niego w skąpym bikini i trudno znaleźć na jej brzuchu czy udach chociaż gram tłuszczu.



"Figura boska z 2 miesiące temu.....a teraz same kości. Już niefajnie to wygląda. Czy Pani nie za bardzo się odchudza? Już same kości przebijające widać.....w ramionach", "Pani Natalio jest pani przepiękną kobietą, jest pani zgrabna ale chyba za mało pani waży, jest pani już zbyt szczupła. Gdyby pani przytyła chociaż 4 kg wyglądałaby pani lepiej" - pisały internautki pod zdjęciem.



Natalia stanowczo, ale z kulturą odpisywała komentującym, że czuje się doskonale ze swoim ciałem i tłumaczyła, że odstawiła chociażby cukier ze względów zdrowotnych.

