„Nie kształtuję świata”. Makłowicz dla Interii o życiu, jedzeniu i podróżach

Katarzyna Drelich Gwiazdy

Robert Makłowicz od lat stanowi ikonę nie tylko miłości do kuchni, ale także uczy, jak zachwycać się pięknem świata. Jego kulinarne podróże z telewizji przeniosły się do internetu i w dalszym ciągu biją rekordy popularności. Z niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie kulinariów i kultury rozmawiamy przy okazji nagrań dubbingu do filmu "Asterix i Obelix: Imperium Smoka".

Zdjęcie Robert Makłowicz rozmawiał z nami przy okazji nagrań dubbingu do filmu "Asterix i Obelix: Imperium Smoka" / INTERIA.PL