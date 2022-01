- Wracam do Was… choć ostatnie tygodnie nie należały do najłatwiejszych to… ten rok przyniósł mi tak wiele. Tak dużo się nauczyłam i widzę, że wciąż do odrobienia mam jeszcze sporo lekcji. Będę jutro żegnać stary rok z wdzięcznością i gotowością na Nowe. Jutro spędzam Sylwestra w pracy podczas spektakli „Umrzeć ze smiechu”, a wy jakie macie plany? Jakie przemyślenia? - napisała Olga Kalicka na Instagramie, przyznając, że ufnie patrzy w przyszłość, żywiąc nadzieję, że nowy rok będzie dla niej zdecydowanie bardziej łaskawy.

Olga Kalicka, promująca obecnie film "Dziewczyny z Dubaju", w którym wcieliła się w rolę Kamili nie ukrywa, że rozstanie z partnerem miało na nią ogromny wpływ:

- Włożyliśmy wiele trudu i pracy w to, żeby być pełną rodziną, ale nie zawsze pomimo chęci i pełnego zaangażowania osiągamy to czego pragniemy. Kilka miesięcy temu podjęliśmy więc najtrudniejszą decyzję w naszym życiu. Decyzję o rozstaniu. To co jest niezmienne to to, że kochamy Aleksia najbardziej na świecie i jako jego rodzice zrobimy wszystko by miał cudowne, pełne radości dzieciństwo i wyrósł na mądrego, szczęśliwego człowieka.



Chociaż ta informacja trafiła już do mediów, nie jesteśmy gotowi żeby mówić nic więcej na ten temat. Chcieliśmy Was gorąco prosić o zrozumienie i wsparcie w tej trudnej dla nas sytuacji - napisała na Instagramie w połowie grudnia.



Chwilę po rozstaniu aktorka wyjechała z synkiem w góry, spędziła Sylwestra w Teatrze Kwadrat i zaskoczyła fanów odważną stylizacją.

Olga Kalicka kusi głębokim dekoltem. Zmysłowa?

1 stycznia Olga Kalicka pojawiła się na premierze spektaklu "Na pełnych obrotach" w "Teatrze Komedia". Aktorka zaprezentowała się w wyjątkowo zmysłowej kreacji - obcisłej czarnej sukience z głębokim dekoltem, do której dobrała marynarkę i wyższe botki na obcasach.

Olga zdecydowała się na lekki makijaż i naturalną fryzurę, ale jej stylizacja i tak jest dziś żywo komentowana przez fanów aktorki. Myślicie, że przesadziła z dekoltem?

