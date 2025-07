Victoria Beckham zdradziła sekret swojej sylwetki. Pije ten napój od lat, zawsze na czczo

Victoria Beckham przyznała w jednym z wywiadów, że jej perfekcyjna figura nie jest darem od losu, ale efektem regularnych treningów i dobrze zbilansowanej diety. Victoria Beckham jest fanką diety alkalicznej, którą stosuje od wielu lat i która pomaga jej utrzymać nienaganną sylwetkę oraz zdrowie. Celem tej diety jest przywrócenie równowagi kwasowo-zasadowej organizmu, gdy dojdzie do stanu nadmiernego zakwaszenia. Skutkiem jest poprawa przemiany materii i spadek wagi.

Victoria Beckham unika takich produktów jak mleko i przetwory mleczne, jaja, płatki owsiane, makarony i ryż, mięso (szczególnie czerwone), rośliny strączkowe, alkohol, kawa, herbata i napoje słodzone cukrem. Gwiazda regularnie pije za to zielone smoothie i potrafi zjeść nawet kilka awokado dziennie.

Jakiś czas temu mąż Victorii, David Beckham udzielił wywiadu, w którym zdradził, że jego żona od 25 lat je wciąż to samo!

Victoria Beckham: "Ocet jabłkowy przed śniadaniem to moja poranna rutyna od lat"

Jakiś czas temu Victoria Beckham opublikowała instastories i pochwaliła się zdjęciem butelki octu jabłkowego. Jak się okazuje, gwiazda spożywa go od lat, by pobudzić pracę żołądka, zwalczyć nieświeży oddech, a przy okazji wybielić zęby.

Ocet jabłkowy ma jednak zdecydowanie więcej zalet - badania wykazały, że już jedna łyżeczka octu przed posiłkiem może zmniejszyć wzrost poziomu glukozy w tym posiłku nawet o 30 procent! Ma to służyć ograniczeniu napadów głodu i zachcianek na przekąski pomiędzy posiłkami. Według tego samego badania ocet ma również zdolność zmniejszania poziomu insuliny we krwi - jedna łyżka octu może zredukować go nawet o 20 procent! Nic dziwnego, że regularne spożycie octu jabłkowego pozwala przyspieszyć metabolizm, a finalnie schudnąć i później utrzymać szczupłą sylwetkę.