Paulina Krupińska spełnia się zawodowo i prywatnie

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są małżeństwem od 3 lat. Para wzięła ślub po czterech latach związku. Małżeństwo wspólnie wychowuje dwójkę dzieci: córkę Antoninę i syna Jędrzeja. Długi staż związku sugeruje, że para zna się bardzo dobrze.

Krupinska na Instagramie publikuje głównie zdjęcia związane z jej aktywnością zawodową. Prezenterce zdarza się również, podzielić z fanami spontanicznymi kadrami, ukazującym, jak bawi się z pociechami lub spędza czas z mężem. Takie fotografie zawsze cieszą się dużą popularnością.

Paulina Krupińska szczerze o kłótniach z mężem

Prezenterka w rozmowie z "Rewią" wyznała, że jest szczęśliwą i spełnioną kobietą. Zaznaczyła, że: "ma w sobie spokój, który gwarantuje jej miłość". Paulina Krupińska zdradziła, że mimo ogromnego i szczerego uczucia, jej związek nie jest idealny. Czasem w relacji piosenkarza oraz prowadzącej pojawiają się spięta. Sprzeczki dotyczą głównie błahostek i pozwalają oczyścić atmosferę. Małżeństwo kłóci się na przykład o "nierozpakowaną zmywarkę lub niezłożone pranie" - przyznała Krupińska.

Dziwne zachowanie męża dziwiło Paulinę Krupińską

Przed związkiem z Sebastianem Karpielem-Bułecką prezenterka nie wiedziała, jak wygląda codzienne życie z artystą. Niektóre zachowania wokalisty bardzo ją zdziwiły. Początkowo Paulina Krupińska nie mogła przyzwyczaić się do tego, że Karpiel-Bułecka tak wiele czasu poświęca pracy. Z czasem przyzwyczaiła się do nietypowego zachowania męża i zaakceptowała to, że jest myślicielem.

"Nie byłam przygotowana na życie z artystą. Nie wiedziałam, że ktoś może tak długo myśleć. 5 godzin milczy i zastanawia się, co zagra w czasie koncertu na swoich skrzypcach" - wyznała podczas rozmowy.

Mimo sprzeczek i nieporozumień, Paulina Krupińska wiedzie szczęśliwe życie. Jak sama przyznaje, jest osobą rodzinną i to właśnie miłość męża oraz dzieci dodaje jej energii do działania.

