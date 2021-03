Piękna Natalia Zoppa skradła serce piłkarzowi?

Natalia Zoppa zasłynęła w mediach dzięki udziałowi w "Love Island" i teraz cieszy się niesłabnącą popularnością. Wygląda też na to, że piękna modelka zawróciła w głowie piłkarzowi Aston Villa - Jackowi Grealish'owi!

Reklama

Zdjęcie Natalia Zoppa urzekła swoją uroda niejednego mężczyznę /SplashNews.com /East News

Gdy pojawiła się w brytyjskiej wersji "Love Island" rozpaliła zmysły widzów! Piękna Natalia zyskała popularność i od momentu powrotu do Wielkiej Brytanii jest rozchwytywaną celebrytka.

Reklama

Ostatnio w mediach zrobiło się o niej głośno, bo okazuje się, że zawróciła w głowie piłkarzowi klubu Aston Villa - Grealish'owi.



Sportowiec miał wysłać do niej wiadomość prywatną i zachęcić tym do rozmowy, ale telefon wpadł w ręce ukochanego Natalii, który publicznie odpowiedział zalotnikowi.



Zrobił to w zabawny sposób, więc panowie odwrócili sytuację w żart i już nikt nie żywi do siebie urazy w tym temacie.



Sama Natalia jest piękną dziewczyną, więc nic dziwnego w tym, że wielu panów marzy o zdobyciu jej serca. Jak widać jednak Natalia jest na razie wierna jednemu!





Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

***

zobacz również:



Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ>>>



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ,,Tok Szoł": Siostry Szydłowskie o przygotowaniach do programu The Voice Senior Superstacja