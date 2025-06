Pierwszym znanym przypadkiem nadania w Polsce drugiego imienia był syn króla Bolesława Chrobrego - Mieszko II Lambert, urodzony około 990 roku. Jednak co do zasady, do XVII wieku nie nadawano w Polsce dwóch imion. Wzmianki o osobach, które miały pierwsze i drugie imię, pojawiają się dopiero w XVIII wieku. Wówczas mieszczanie nadawali dzieciom (najczęściej synom) dwa imiona, a ówczesne elity, czyli magnaci - nawet cztery!